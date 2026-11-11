ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
25º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
26º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Economía
11 de noviembre de 2026 - 18:19

Exigen urgente recapado de la ruta que une el centro urbano de Ayolas con Corateí

La ruta Ayolas-Corateí está cubierta de grandes baches.
Autoridades municipales buscan impulsar acciones concretas y urgentes para mejorar las condiciones de la ruta Ayolas-Corateí.Gentileza

AYOLAS. Autoridades municipales impulsan acciones concretas y urgentes para mejorar las condiciones de transitabilidad del tramo que une el centro urbano con la turística compañía Corateí.

Por Miguel Ángel Rodríguez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Ante los reiterados reclamos de pobladores de la compañía Corateí por el calamitoso estado de la ruta que conecta la comunidad con la zona urbana ayolense, la Junta Municipal de Ayolas elevó un pedido formal al intendente, José Mutti (ANR-Añetete), para solicitar una intervención urgente en el tramo, que presenta numerosos baches y representa un riesgo para la seguridad vial.

Al respecto, el concejal municipal Rodrigo Benítez (ANR) señaló que el principal pedido consiste en realizar un recapado total de la vía, además de habilitar y reparar las banquinas, consideradas fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios.

Lea más: Ayolas: nuevas administración hereda deuda de G. 7.340 millones

El turismo en riesgo

El concejal Rodrigo Benítez mencionó que el deterioro de la ruta también afecta al sector turístico, considerado uno de los principales motores económicos o “pulmón” de la comunidad ayolense.

En ese sentido, enfatizó que, para continuar impulsando y promoviendo la llegada de visitantes, es necesario garantizar condiciones óptimas de transitabilidad que respondan a las expectativas de quienes eligen la zona como destino para vacacionar o pasear.

El plan de acción contempla gestiones ante el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Gobernación de Misiones, con el objetivo de conseguir una respuesta a la problemática.

El edil destacó que el intendente municipal cuenta con buena predisposición para acompañar el reclamo de los pobladores de Corateí. Asimismo, mencionaron el acompañamiento del concejal Víctor Espínola (ANR), quien impulsa la causa desde la Junta Municipal en representación de los habitantes de la comunidad veraniega.

Lea más: El río Paraná baja, pero mantiene niveles e inundabilidad en Ayolas

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
03
Nacionales
Ueno Bank: así es el día a día en prisión de Miguel Vázquez y otros exdirectivos
Ver más
04
Política
¿Quién es Fabiana Souto, la nueva primera dama de Paraguay?
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más

Te puede interesar