Exigen urgente recapado de la ruta que une el centro urbano de Ayolas con Corateí

Ante los reiterados reclamos de pobladores de la compañía Corateí por el calamitoso estado de la ruta que conecta la comunidad con la zona urbana ayolense, la Junta Municipal de Ayolas elevó un pedido formal al intendente, José Mutti (ANR-Añetete), para solicitar una intervención urgente en el tramo, que presenta numerosos baches y representa un riesgo para la seguridad vial.

Al respecto, el concejal municipal Rodrigo Benítez (ANR) señaló que el principal pedido consiste en realizar un recapado total de la vía, además de habilitar y reparar las banquinas, consideradas fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios.

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El turismo en riesgo

El concejal Rodrigo Benítez mencionó que el deterioro de la ruta también afecta al sector turístico, considerado uno de los principales motores económicos o “pulmón” de la comunidad ayolense.

En ese sentido, enfatizó que, para continuar impulsando y promoviendo la llegada de visitantes, es necesario garantizar condiciones óptimas de transitabilidad que respondan a las expectativas de quienes eligen la zona como destino para vacacionar o pasear.

El plan de acción contempla gestiones ante el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Gobernación de Misiones, con el objetivo de conseguir una respuesta a la problemática.

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El edil destacó que el intendente municipal cuenta con buena predisposición para acompañar el reclamo de los pobladores de Corateí. Asimismo, mencionaron el acompañamiento del concejal Víctor Espínola (ANR), quien impulsa la causa desde la Junta Municipal en representación de los habitantes de la comunidad veraniega.

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