Paraná baja tras la crecida que afectó a más de mil familias en Ayolas

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas informó que, de acuerdo con el reporte elaborado por el área de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), el nivel del río Paraná en el puerto local se encuentra en 5 metros, como consecuencia de los efectos climáticos de El Niño.

Las predicciones hidrológicas indican que, a partir del sábado 14, continuará el descenso, con niveles que oscilarían entre 4,3 y 3,8 metros. De esta manera, se mantendría por debajo de los niveles de alerta (4,20 m) y de inundabilidad (4,50 m).

La cota normal del río en la zona es de 1,80 m. El pasado 18 de octubre, el Paraná alcanzó los 6,47 metros, su nivel más alto registrado en la zona desde la inundación de 1983 (43 años).

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Desde la institución aclararon que las previsiones se elaboran sobre la base de las condiciones actuales y los pronósticos disponibles hasta el 17 de noviembre. Asimismo, señalaron que los datos están sujetos a revisión ante eventuales cambios, que serán comunicados oportunamente.

El informe también señala que, de acuerdo con la evolución de los índices climáticos de organismos especializados en la previsión del fenómeno El Niño, durante el trimestre noviembre-diciembre de 2026 y enero de 2027 podrían registrarse nuevos eventos hidrológicos asociados a situaciones de aguas altas del río Paraná.

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Familias afectadas por la riada

La crecida del río Paraná, asociada a El Niño, dejó hasta la fecha 1.064 familias afectadas en la ciudad de Ayolas, lo que representa un total de 3.311 personas que tuvieron que abandonar sus hogares, según los datos oficiales del COE.

Las familias damnificadas permanecen en campamentos temporales, donde reciben asistencia alimentaria mediante ollas populares, además de atención médica y medicamentos proporcionados por los equipos de salud.

Con el descenso continuo del río Paraná, numerosas familias comenzaron a retornar a sus casas, pese a las recomendaciones del COE de no hacerlo, ante las previsiones de nuevas riadas que podrían registrarse a finales de noviembre y durante diciembre próximo.

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