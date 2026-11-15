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Clima
15 de noviembre de 2026 - 13:19

Temporal afectó a tres municipios de la zona sur de San Pedro

Las familias afectadas esperan la ayuda de las instituciones correspondientes
Precaria vivienda en la zona de Diciembre dañada por el temporal registrado en la noche del sábado.Sergio Escobar

Un furibundo temporal ocasionó perjuicios en los municipios de 25 de Diciembre, Unión y San Estanislao, dejando a su paso cuantiosos daños materiales a las familias de estas comunidades.

Por Sergio Escobar Rober
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La cantidad de personas perjudicadas sería superior a 150 en las tres localidades ubicadas en la zona sur de San Pedro: 25 de Diciembre, Unión y San Estanislao.

Según los primeros reportes, el hecho se produjo anoche. Los relatos indican que un fuerte viento, acompañado de una intensa lluvia, arrasó con todo y provocó el destechamiento de numerosas viviendas, la caída de columnas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la intransitabilidad de caminos.

Los reportes preliminares refieren que varias casas fueron destechadas por el fuerte temporal
Un fuerte temporal destechó varias casas en la zona y otros daños significativos a las estructuras.

Los lugares más afectados nuevamente son los municipios de 25 de Diciembre y Unión, donde hace aproximadamente dos meses se había registrado un episodio similar. Hasta el momento, muchas familias no pudieron recuperarse de las pérdidas ocasionadas por el fenómeno meteorológico.

En el caso de 25 de Diciembre, el intendente municipal, Pedro Santa Cruz (ANR), anunció que desde esta mañana están recorriendo las comunidades donde los vecinos reportaron la destrucción de viviendas.

Entre estas poblaciones se encuentran las compañías Torín Cué, Virgen del Carmen y Mboiy, la colonia Navidad y San Ignacio, entre otros puntos del distrito.

Mencionó que, de acuerdo con los relevamientos de datos que están realizando con el acompañamiento de la Policía Nacional, comunicarán la situación a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y a la Gobernación de San Pedro, con el propósito de que los damnificados puedan recibir la asistencia necesaria.

Lea más: Temporal Unión: denuncian nula asistencia para repararar locales escolares

No hay informe oficial

Por otra parte, refirió que, por lo menos hasta el momento, no hay un informe oficial sobre la cantidad de familias perjudicadas, pero que, con el avance de los trabajos de verificación, tendrán la cifra completa de los afectados.

En los municipios de Santaní y Unión, la Policía Nacional y los funcionarios municipales también ya se encuentran realizando el relevamiento de datos para elaborar el informe correspondiente.

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