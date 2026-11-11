Temporal en Unión: denuncian nula asistencia para reparar locales escolares

Padres de familia y docentes de las escuelas Defensores del Chaco y San Miguel denunciaron que no recibieron apoyo del Ministerio de Educación (MEC), la Municipalidad de Unión ni de la Gobernación de San Pedro para el arreglo de las aulas que fueron dañadas por un temporal el 29 de septiembre último.

La Escuela Básica Nº 2676 Defensores del Chaco se encuentra en la compañía San Blas. Ante la nula reacción de las autoridades de las citadas instituciones a los pedidos de apoyo, decidieron encarar las obras de reparación de dos salas de clases.

El director de la escuela, profesor Álvaro Méndez, indicó que, como no había ninguna señal de asistencia, comenzaron a realizar algunas actividades para recaudar fondos. Además, cada padre de familia y los docentes están aportando dinero de acuerdo con sus posibilidades para la compra de materiales de construcción, mencionó.

Agregó que también recurrieron al dueño de un establecimiento ganadero de la zona, quien está acompañando la reparación de las aulas a través de un importante apoyo económico.

Esta institución funciona desde el preescolar hasta el noveno grado, con cien alumnos en los turnos mañana y tarde.

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La presidenta de la ACE, Norma Ferreira, repudió que, tras casi dos meses del temporal, ninguna autoridad se haya preocupado por la situación de la comunidad educativa. Añadió que, si no fuera por los padres de familia y los docentes, no iban a poder refaccionar las aulas dañadas.

Otra escuela afectada

La Escuela Básica Nº 1499 San Miguel, situada en la compañía homónima, de Unión, sufrió la destrucción del techo de un pabellón con tres aulas, además de una cocina-comedor, el cercado perimetral, un sanitario sexado y el tanque de agua.

La directora de la escuela, profesora Fátima Vera, informó que su institución tampoco recibió asistencia de los organismos gubernamentales, por lo que los miembros de la comisión de padres, con la ayuda de los docentes y de las personas solidarias, están rehabilitando de a poco las áreas afectadas, indicó.

Tratamos de contactar con la encargada de la Secretaría de Educación de la Gobernación de San Pedro, Liz Rodi, pero su teléfono celular estaba sin señal.