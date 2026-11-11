ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
25º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Clima
11 de noviembre de 2026 - 16:14

Temporal en Unión: denuncian nula asistencia para reparar locales escolares

Los padres de familia denuncian la falta de respuesta de las instituciones públicas
Padres de familia se reúnen para discutir sobre las aulas destruidas en la Escuela San Blas de Unión.Sergio Escobar

UNIÓN. Miembros de dos comunidades educativas de este distrito, cuyas infraestructuras fueron dañadas por un temporal, denunciaron la falta de apoyo de las instituciones para la reparación de los locales.

Por Sergio Escobar Rober
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Padres de familia y docentes de las escuelas Defensores del Chaco y San Miguel denunciaron que no recibieron apoyo del Ministerio de Educación (MEC), la Municipalidad de Unión ni de la Gobernación de San Pedro para el arreglo de las aulas que fueron dañadas por un temporal el 29 de septiembre último.

La Escuela Básica Nº 2676 Defensores del Chaco se encuentra en la compañía San Blas. Ante la nula reacción de las autoridades de las citadas instituciones a los pedidos de apoyo, decidieron encarar las obras de reparación de dos salas de clases.

El director de la escuela, profesor Álvaro Méndez, indicó que, como no había ninguna señal de asistencia, comenzaron a realizar algunas actividades para recaudar fondos. Además, cada padre de familia y los docentes están aportando dinero de acuerdo con sus posibilidades para la compra de materiales de construcción, mencionó.

Agregó que también recurrieron al dueño de un establecimiento ganadero de la zona, quien está acompañando la reparación de las aulas a través de un importante apoyo económico.

Esta institución funciona desde el preescolar hasta el noveno grado, con cien alumnos en los turnos mañana y tarde.

Lea más: Temporal: damnificados de Unión denuncian falta de asistencia de la SEN

La presidenta de la ACE, Norma Ferreira, repudió que, tras casi dos meses del temporal, ninguna autoridad se haya preocupado por la situación de la comunidad educativa. Añadió que, si no fuera por los padres de familia y los docentes, no iban a poder refaccionar las aulas dañadas.

Edificio en mal estado con daños visibles en el techo, corresponde a la escuela de la comapañía de San Miguel.
La infraestructura de la cocina-comedor de la Escuela San Miguel, en Unión, quedó con graves daños por un temporal.

Otra escuela afectada

La Escuela Básica Nº 1499 San Miguel, situada en la compañía homónima, de Unión, sufrió la destrucción del techo de un pabellón con tres aulas, además de una cocina-comedor, el cercado perimetral, un sanitario sexado y el tanque de agua.

La directora de la escuela, profesora Fátima Vera, informó que su institución tampoco recibió asistencia de los organismos gubernamentales, por lo que los miembros de la comisión de padres, con la ayuda de los docentes y de las personas solidarias, están rehabilitando de a poco las áreas afectadas, indicó.

Tratamos de contactar con la encargada de la Secretaría de Educación de la Gobernación de San Pedro, Liz Rodi, pero su teléfono celular estaba sin señal.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
04
Política
¿Quién es Fabiana Souto, la nueva primera dama de Paraguay?
Ver más
05
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más

Te puede interesar