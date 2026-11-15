Viviendas afectadas por la riada en Ayolas siguen inhabitables

Pese a que las aguas del río Paraná ya se retiraron de las viviendas, en Ayolas las familias no pueden regresar debido a los importantes daños materiales registrados en las construcciones. Los grupos de personas damnificadas por la riada a causa de El Niño se encuentran alojados en el campamento temporal denominado Junta Municipal.

Teresa Ramona Mazacote, del barrio San Antonio y afectada por la inundación, señaló que, después de que el agua bajara lo suficiente, fue a verificar en qué condiciones había quedado su casa. Al llegar, constató que la infraestructura presentaba numerosos daños materiales, a tal punto que la vivienda quedó inhabitable debido al riesgo de un posible colapso y a la humedad existente.

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Además, mencionó que no cuenta con los recursos económicos necesarios para afrontar los gastos de reparación. En ese sentido, consideró necesaria la participación de las autoridades nacionales, departamentales y distritales para acondicionar las viviendas y, posteriormente, iniciar el operativo retorno.

“El aporte de US$ 30.000 de Taiwán será insuficiente para arreglar todas las casas que quedaron con daños por causa de la crecida”, dijo Duarte.

Otra persona damnificada por la riada, quien prefirió mantener en reserva su identidad, señaló que su vivienda ya se encontraba en condiciones muy precarias antes de la creciente y que ahora la situación empeoró, por lo que prácticamente quedó sin casa.

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El Gobierno de Taiwán donó 30.000 dólares

Recientemente, la Embajada de la República de China (Taiwán) en Paraguay entregó un aporte de US$ 30.000 a la Municipalidad de Ayolas, destinado a asistir a las familias damnificadas por la crecida del río Paraná.

El intendente de Ayolas, José Mutti (ANR-Añetete), explicó que la donación fue concretada tras las gestiones iniciadas luego de la visita oficial que realizó semanas atrás el embajador de Taiwán, Iván Yueh-Jung Lee, a la comunidad. En aquella ocasión, el diplomático estuvo acompañado por el entonces vicepresidente de la República y actual mandatario, Pedro Alliana.

Durante su recorrido por la zona, el embajador visitó los campamentos habilitados para albergar a las familias afectadas por la crecida del río Paraná y se comprometió a brindar asistencia a los pobladores damnificados, recordó el jefe comunal ayolense.

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Los fondos donados serán canalizados a través del presupuesto, según dijo el intendente

José Mutti había señalado que inicialmente se consideró destinar la ayuda a la compra de víveres e insumos básicos. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual y la bajante gradual del río Paraná, se resolvió priorizar la recuperación de las viviendas afectadas por la inundación.

“De esta manera, el dinero servirá para la compra de materiales destinados a reparar la infraestructura dañada de los hogares, incluyendo trabajos en instalaciones eléctricas, techos, chapas y mampostería, según la disponibilidad presupuestaria”, manifestó el intendente.

El Ejecutivo distrital confirmó que los US$ 30.000 serán incorporados oficialmente al presupuesto municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026. Esto permitirá disponer de los recursos para su ejecución y administración en el marco de las obras de asistencia social.