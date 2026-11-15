ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 13:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
Estadio Lleno
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 13:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
30º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
27º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Clima
15 de noviembre de 2026 - 13:04

Viviendas afectadas por la riada en Ayolas siguen inhabitables

Vivienda del barrio San Antonio de Ayolas sufrió daños materiales en su infraestructura a causa de la crecida del río Paraná.
Una de las viviendas afectadas por la crecida del río Paraná en Ayolas siguen inhabitables.Gentileza

AYOLAS. Familias afectadas por la crecida del río Paraná señalan que el 90 % de las viviendas sufrió daños que las dejaron inhabitables. Urge la presencia de las autoridades para la reparación de las casas.

Por Miguel Ángel Rodríguez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Pese a que las aguas del río Paraná ya se retiraron de las viviendas, en Ayolas las familias no pueden regresar debido a los importantes daños materiales registrados en las construcciones. Los grupos de personas damnificadas por la riada a causa de El Niño se encuentran alojados en el campamento temporal denominado Junta Municipal.

Teresa Ramona Mazacote, del barrio San Antonio y afectada por la inundación, señaló que, después de que el agua bajara lo suficiente, fue a verificar en qué condiciones había quedado su casa. Al llegar, constató que la infraestructura presentaba numerosos daños materiales, a tal punto que la vivienda quedó inhabitable debido al riesgo de un posible colapso y a la humedad existente.

Lea más: Río Paraná desciende y queda por debajo del nivel de inundabilidad en Ayolas

Además, mencionó que no cuenta con los recursos económicos necesarios para afrontar los gastos de reparación. En ese sentido, consideró necesaria la participación de las autoridades nacionales, departamentales y distritales para acondicionar las viviendas y, posteriormente, iniciar el operativo retorno.

“El aporte de US$ 30.000 de Taiwán será insuficiente para arreglar todas las casas que quedaron con daños por causa de la crecida”, dijo Duarte.

Otra persona damnificada por la riada, quien prefirió mantener en reserva su identidad, señaló que su vivienda ya se encontraba en condiciones muy precarias antes de la creciente y que ahora la situación empeoró, por lo que prácticamente quedó sin casa.

El Gobierno de Taiwán donó 30.000 dólares

Recientemente, la Embajada de la República de China (Taiwán) en Paraguay entregó un aporte de US$ 30.000 a la Municipalidad de Ayolas, destinado a asistir a las familias damnificadas por la crecida del río Paraná.

El intendente de Ayolas, José Mutti (ANR-Añetete), explicó que la donación fue concretada tras las gestiones iniciadas luego de la visita oficial que realizó semanas atrás el embajador de Taiwán, Iván Yueh-Jung Lee, a la comunidad. En aquella ocasión, el diplomático estuvo acompañado por el entonces vicepresidente de la República y actual mandatario, Pedro Alliana.

Precarias viviendas quedaron con importantes daños materiales tras la crecida del río Paraná en Ayolas.
Varias casas sufrieron daños severos tras la riada, dejando a muchas familias sin un lugar donde vivir en Ayolas.

Durante su recorrido por la zona, el embajador visitó los campamentos habilitados para albergar a las familias afectadas por la crecida del río Paraná y se comprometió a brindar asistencia a los pobladores damnificados, recordó el jefe comunal ayolense.

Lea más: Ayolas: piden a la CGR auditar obras municipales para evitar un posible blanqueo

Los fondos donados serán canalizados a través del presupuesto, según dijo el intendente

José Mutti había señalado que inicialmente se consideró destinar la ayuda a la compra de víveres e insumos básicos. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual y la bajante gradual del río Paraná, se resolvió priorizar la recuperación de las viviendas afectadas por la inundación.

“De esta manera, el dinero servirá para la compra de materiales destinados a reparar la infraestructura dañada de los hogares, incluyendo trabajos en instalaciones eléctricas, techos, chapas y mampostería, según la disponibilidad presupuestaria”, manifestó el intendente.

El Ejecutivo distrital confirmó que los US$ 30.000 serán incorporados oficialmente al presupuesto municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026. Esto permitirá disponer de los recursos para su ejecución y administración en el marco de las obras de asistencia social.

Lo
más leído
del día

01
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
02
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
03
Policiales
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú
Ver más
04
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más
05
Economía
Juan Carlos Baruja: “Vamos a analizar la conveniencia o no del tren de cercanías”
Ver más

Te puede interesar