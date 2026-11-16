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Clima
16 de noviembre de 2026 - 10:09

Alerta de tormenta en Alto Paraguay para esta mañana

Persona con paraguas rosa en la lluvia, visibilidad limitada, rodeada de árboles y vehículos.
Una persona sostiene un paraguas rosa en medio de la intensa lluvia. Foto de archivo.Tereza Fretes Alonso

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta de tormentas que afectarán al departamento de Alto Paraguay para esta mañana.

Por ABC Color
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El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última alerta emitida a las 8:20 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que un núcleo de tormentas se intensifica sobre su área de cobertura.

Esto genera probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

La zona de cobertura es el norte de la Región Occidental.

Lea más: Clima en Paraguay: Calor y lluvias marcan el inicio de la semana

Departamento afectado

Según el aviso meteorológico, el departamento afectado es el norte y este de Alto Paraguay.

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