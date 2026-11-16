Alerta de tormenta en Alto Paraguay para esta mañana

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última alerta emitida a las 8:20 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que un núcleo de tormentas se intensifica sobre su área de cobertura.

Esto genera probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

La zona de cobertura es el norte de la Región Occidental.

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Departamento afectado

Según el aviso meteorológico, el departamento afectado es el norte y este de Alto Paraguay.