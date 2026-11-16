Peligrosos hundimientos en la ruta PY02 pese al elevado costo de los peajes de Rutas del Este

Los hundimientos en la ruta PY02 generan preocupación entre los usuarios, quienes cuestionan la falta de mantenimiento de la calzada pese a las elevadas tarifas que cobra el consorcio Rutas del Este SA, concesionario de este corredor vial. La empresa está integrada por Sacyr y Ocho A, presidida por la familia Pettengill y representada por Juan Carlos Pettengill, quien asumió la gestión tras la vinculación política de su padre, Luis Pettengill.

El consorcio Rutas del Este S.A. —integrado por las firmas Sacyr y Ocho A— obtuvo un contrato durante el mandato del expresidente Horacio Manuel Cartes Jara (2013-2018) por unos 500 millones de dólares, para la ejecución de la obra de duplicación de la vía desde Ypacaraí hasta Caaguazú, así como su operación y mantenimiento por 30 años.

Uno de los puntos más preocupantes se encuentra en el kilómetro 125, a unos 500 metros del puesto de peaje de Nueva Londres, donde la capa asfáltica presenta importantes hundimientos. Esta misma situación se registra en el km 137, en la zona conocida como Calle Hovy, de esta ciudad, donde existen peligrosos hundimientos y elevaciones del asfalto que generan serios riesgos para los usuarios de la ruta.

Otros sectores afectados se encuentran en las zonas conocidas como San José Ñu y Santa María Ñu, donde también existen desniveles peligrosos que obligan a los conductores a extremar precauciones para evitar accidentes.

A estos inconvenientes se suma la falta de mantenimiento de los elementos de señalización nocturna, principalmente los denominados ojos de gato, que en varios sectores no están siendo repuestos, dificultando la visibilidad de los conductores durante la noche.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Camioneros cuestionan el costo del peaje

El camionero Sabino Santacruz, quien realiza prácticamente un viaje diario por este corredor, cuestionó las condiciones de la ruta y consideró que el elevado costo de los peajes debería garantizar un mantenimiento permanente de la infraestructura vial.

El trabajador del volante también cuestionó las condiciones de los sanitarios habilitados en las áreas de servicio de la concesionaria y sostuvo que deberían recibir mayor atención y limpieza para ofrecer un servicio adecuado a los usuarios.

Santacruz indicó que los camioneros deben desembolsar G. 58.000 por cada pasada en los puestos de peaje que les corresponden, por lo que el costo asciende a G. 116.000 solamente en un viaje de ida y vuelta.

Señaló que, al sumar los demás puestos de peaje del trayecto, el gasto se incrementa considerablemente. Según explicó, para quienes realizan viajes desde Asunción hasta Caaguazú, el desembolso puede rondar los G. 232.000, solamente en concepto de peajes.

Elevadas tarifas

Actualmente, Rutas del Este SA administra dos puestos de peaje en este corredor, uno ubicado en el distrito de Ypacaraí y otro en Nueva Londres. Las tarifas varían de acuerdo con la categoría y la cantidad de ejes de los vehículos, y se cobran tanto a la ida como a la vuelta.

Para vehículos livianos, el costo es de G. 15.000; para vehículos livianos con acoplado, G. 26.000; para camiones y ómnibus de dos ejes, G. 26.000; de tres ejes, G. 44.000; de cuatro ejes, G. 54.000; y de cinco o más ejes, G. 58.000.

Los usuarios cuestionan que, pese a los elevados montos que deben pagar por utilizar la ruta PY02, persistan problemas de mantenimiento, señalización y seguridad vial en distintos puntos del corredor concesionado. Consideran que el costo del servicio debería reflejarse en mejores condiciones de circulación para quienes utilizan diariamente esta importante vía.

Intentamos comunicarnos con representantes de Rutas del Este SA a través del único número telefónico (+595 21 728-9945) habilitado en su sitio web, pero la línea figuraba como inhabilitada. Estamos abiertos a recibir la respuesta de la empresa con respecto a las inquietudes de los usuarios.