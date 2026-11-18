El río Tebicuary, en su cuenca baja, registra un considerable descenso en los últimos días en Villa Florida, Misiones. El nivel pasó de 4,36 a 3,32 metros, lo que permitió que las aguas se retiraran de los sectores ribereños que estaban afectados, especialmente del barrio Manga Yvyra, donde el río ya había comenzado a ingresar en los patios de las viviendas.

Sin embargo, pese a la importante bajante, el nivel del cauce todavía se encuentra por encima de sus registros habituales, que oscilan entre 2 y 2,50 metros.

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La disminución del nivel también permitió que las zonas de olerías quedaran nuevamente fuera de inundación. Sectores que hasta hace pocos días permanecían completamente cubiertos por el agua hoy ya se encuentran secos, situación que favorece la reanudación paulatina de las actividades laborales.

En ese sentido, Santiago Cabaña, presidente de la Asociación de Oleros, señaló que algunos trabajadores ya están retomando sus actividades, aprovechando las condiciones climáticas favorables y el rápido secado de los terrenos donde extraen la materia prima.

“Está bajando considerablemente el agua del río Tebicuary, lo cual nos beneficia bastante, ya que con esta bajante y el buen tiempo, la zona de donde extraemos nuestra materia prima se está secando rápidamente. Desde algunos sectores ya podemos ingresar para extraerla y reiniciar los trabajos”, mencionó.

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Cabaña explicó que algunos oleros ya reiniciaron completamente sus labores y estimó que, si se mantienen las condiciones climáticas favorables, en pocos días más estarán habilitados todos los accesos a las zonas de extracción de materia prima.

Bajante genera expectativas para el turismo de la temporada de verano

Por otra parte, si no se registran precipitaciones importantes en Villa Florida ni en la cuenca alta del río Tebicuary, particularmente en la zona de Yuty, departamento de Caazapá, el cauce podría recuperar sus niveles habituales en las próximas semanas.

Esta situación también genera expectativas en el sector turístico, teniendo en cuenta que la bajante permitió recuperar nuevamente el espacio de playa del Camping Paraíso, uno de los lugares preferidos por los veraneantes.

Si no se producen nuevas crecidas durante las próximas semanas, se espera que el sitio pueda estar habilitado en su totalidad para la temporada veraniega. Esto permitiría recibir nuevamente a los visitantes y contribuir a dinamizar la actividad económica de la comunidad.