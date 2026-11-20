La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso meteorológico a las 15:57, en el que anuncia la rápida formación e intensificación de núcleos de tormentas que traerán lluvias intensas, descargas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de considerable intensidad y una alta probabilidad de caída de granizo de forma puntual.

De acuerdo con el reporte, las nuevas celdas están cobrando fuerza con rapidez sobre varios puntos de la región Oriental y el suroeste de la región Occidental.

Lea más: Meteorología anuncia tormentas y vientos de 90 km/h desde este viernes

Esta actualización se suma al boletín especial que ya rige a nivel nacional desde esta madrugada, el cual advierte sobre ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y acumulados de agua de entre 20 y 90 milímetros o incluso superiores.

Los 11 departamentos bajo amenaza directa esta tarde

Hasta el momento, los departamentos afectados son suroeste de Cordillera, oeste de Caaguazú, centro y este de Caazapá, centro y este de Itapuá, centro y norte de Paraguarí, este y norte de Alto Paraná, sur de Central, centro y norte de Ñeembucú, centro y sur de Amambay, este de Canindeyú, suroeste de Presidente Hayes.

Lea más: Así estará el tiempo en Ciudad del Este durante el fin de semana

No se descarta que en las próximas horas esta alerta meteorológica se extienda a otras zonas en el transcurso de la jornada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Meteorología anuncia fin de semana caluroso

El meteorólogo de turno, Juan Gamarra, explicó que para este sábado y domingo se esperan amaneceres cálidos y tardes que oscilarán entre cálidas y muy calurosas en todo el país.

Conforme al pronóstico extendido, las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 20 y 24 °C, mientras que las máximas treparán hasta alcanzar valores de entre 28 y 39 °C.

Lea más: Tormentas eléctricas y granizos: estas son las zonas afectadas este viernes

Gamarra advirtió además que, debido al alto contenido de humedad en el ambiente tras las lluvias, la sensación térmica será pesada y sofocante principalmente en horas de la tarde.