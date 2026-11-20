La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso meteorológico a las 15:57, en el que anuncia la rápida formación e intensificación de núcleos de tormentas que traerán lluvias intensas, descargas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de considerable intensidad y una alta probabilidad de caída de granizo de forma puntual.
De acuerdo con el reporte, las nuevas celdas están cobrando fuerza con rapidez sobre varios puntos de la región Oriental y el suroeste de la región Occidental.
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Esta actualización se suma al boletín especial que ya rige a nivel nacional desde esta madrugada, el cual advierte sobre ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y acumulados de agua de entre 20 y 90 milímetros o incluso superiores.
Los 11 departamentos bajo amenaza directa esta tarde
Hasta el momento, los departamentos afectados son suroeste de Cordillera, oeste de Caaguazú, centro y este de Caazapá, centro y este de Itapuá, centro y norte de Paraguarí, este y norte de Alto Paraná, sur de Central, centro y norte de Ñeembucú, centro y sur de Amambay, este de Canindeyú, suroeste de Presidente Hayes.
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No se descarta que en las próximas horas esta alerta meteorológica se extienda a otras zonas en el transcurso de la jornada.
Meteorología anuncia fin de semana caluroso
El meteorólogo de turno, Juan Gamarra, explicó que para este sábado y domingo se esperan amaneceres cálidos y tardes que oscilarán entre cálidas y muy calurosas en todo el país.
Conforme al pronóstico extendido, las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 20 y 24 °C, mientras que las máximas treparán hasta alcanzar valores de entre 28 y 39 °C.
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Gamarra advirtió además que, debido al alto contenido de humedad en el ambiente tras las lluvias, la sensación térmica será pesada y sofocante principalmente en horas de la tarde.