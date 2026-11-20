Unas 15 familias de las compañías Montiel Potrero, Cerrito y Cerro Guy del distrito de Caapucú, departamento de Paraguarí, fueron afectadas por el temporal que el miércoles último azotó la zona.

Los techos de sus viviendas fueron dañados por las fuertes ráfagas de viento y la lluvia. Ahora aguardan asistencia, ya que quedaron a la intemperie.

Algunos de los damnificados ya realizaron la denuncia correspondiente, mientras que otros esperan ayuda para reparar sus viviendas.

El intendente local, Ramón Penayo (ANR), informó que ya remitió al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Ramón Zárate, una nota con la solicitud de asistencia humanitaria de carácter urgente por el temporal registrado en el distrito.

Señaló que entre los damnificados hay familias con lactantes de pocos meses y niños pequeños, que necesitan con urgencia abrigo, resguardo, insumos de primera necesidad y asistencia sanitaria preventiva para evitar complicaciones por la exposición al clima.

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Dijo que solicitó a la SEN ayuda con chapas, colchones, frazadas, kits de alimentos y atención primaria, a la brevedad posible.

Promesa de asistencia

El ejecutivo comunal Penayo señaló que, al no obtener respuesta a sus pedidos, se trasladó este viernes a la sede de la SEN junto con su hermano, el exintendente Gustavo, y conversó con el ministro Zárate.

Agregó que el secretario de Estado les aseguró que ya firmó la autorización para que funcionarios de la institución realicen mañana un relevamiento de datos de los damnificados por el temporal.

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Finalmente, dijo que “esto da un alivio, porque podrán asistir con más recursos, víveres y otras necesidades a las familias”.