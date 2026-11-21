La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso meteorológico a las 13:48 de este sábado en el que anuncia la continuidad de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de considerable intensidad y la probabilidad de caída de granizo de forma puntual para el transcurso de esta tarde.

De acuerdo con el informe, los núcleos de inestabilidad continúan desarrollándose sobre el noreste de la región Oriental y el norte de la región Occidental, con capacidad de generar fenómenos de tiempo severo en cortos periodos de tiempo.

Los tres departamentos bajo alerta

Según el reporte oficial, las tres zonas que se encuentran actualmente bajo alerta para esta tarde son el norte de Amambay, el norte de Alto Paraguay y el norte de Boquerón. No obstante, desde Meteorología­ aclaran que, debido a la dinámica de estas celdas convectivas, no se descarta que con el correr de las horas la alerta se amplí­e a otros puntos del país.

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Cabe recordar que sigue vigente el boletín especial emitido previamente por la DMH hasta el cierre de este sábado 21. Dicho informe estima acumulados de precipitaciones de entre los 20 y 90 milímetros, acompañados de vientos en torno a los 90 km/h.

Domingo con lluvias más generalizadas

La meteoróloga de turno, Aracely Fernández, explicó que para este domingo las condiciones de inestabilidad persistirían en todo el territorio nacional, pero con una clara tendencia a presentarse de manera mucho más generalizada.

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Asimismo, el pronóstico extendido señala que durante los primeros días de la próxima semana se mantendrían las condiciones atmosféricas favorables para la formación de nuevas celdas de tormentas en gran parte del Paraguay.