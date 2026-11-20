Una vez más, las intensas precipitaciones registradas este jueves en San Juan Bautista, Misiones provocaron el desborde del sistema de desagüe pluvial y la inundación de viviendas en varios sectores de la zona conocida tradicionalmente como Tres Fronteras.

Los afectados denunciaron que el problema se repite con cada lluvia importante y reclamaron una solución definitiva a las autoridades municipales y departamentales.

La lluvia se registró cerca del mediodía y, en aproximadamente 30 minutos, el volumen de agua caída provocó el colapso de los canales de desagüe, principalmente en los barrios San Miguel, San José y Yataity, además de sectores de Yacaré Cuá.

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Javier Otazú, poblador de la zona, manifestó su preocupación por las consecuencias que dejó el raudal en las viviendas. Señaló que varias familias sufrieron pérdidas de electrodomésticos, ventiladores y camas, mientras que, en algunos casos, el agua incluso arrastró animales de corral.

“Esta es la situación que nuevamente estamos atravesando en nuestro querido barrio San Miguel, San José, Yataity y ahí en el barrio Yacaré Cua. Impresionante el agua que estamos teniendo a esta hora. Impresionante también la cantidad de perjuicios que produjo en las diferentes casas”, expresó.

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El poblador cuestionó que, pese a que los barrios afectados se encuentran a pocas cuadras de la Gobernación de Misiones y de la Municipalidad de San Juan Bautista, las familias continúen expuestas a las inundaciones.

Asimismo, pidió que el intendente municipal, José Luis Benítez (ANR-HC), que priorice las obras de desagüe pluvial antes que otros proyectos de infraestructura.

“Ojalá que se pongan las pilas las autoridades que están ahora de turno, al nuevo intendente municipal José Luis Benítez, de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, que dejemos de querer comprar la planta asfáltica e intervenir en estos barrios que es algo más urgente”, manifestó.

Advirtió, además, sobre el peligro que representan los raudales para los pobladores, especialmente cuando se registran precipitaciones intensas en poco tiempo. Alertó que la fuerza del agua podría ocasionar consecuencias más graves e incluso poner en riesgo la vida de las personas.

Reclaman obras de infraestructura

Por su parte, el concejal municipal Javier Paredes (PLRA) señaló que acudió a la zona tras recibir pedidos de auxilio de los vecinos, quienes nuevamente resultaron afectados por el desborde de los canales de desagüe pluvial sobre la calle Dr. Martín María Llano de esta ciudad.

El edil dijo que la problemática requiere una intervención conjunta de la Municipalidad de San Juan Bautista y la Gobernación de Misiones, mediante inversiones que permitan mejorar la infraestructura existente.

“Es una situación que tenemos que abordar con responsabilidad, tanto la Intendencia Municipal como la Gobernación de Misiones, para brindar una solución integral lo más urgente posible a los vecinos, porque no puede ser que con cada lluvia estén padeciendo esta situación”, expresó.

Paredes reconoció que se realizaron algunos trabajos paliativos, pero consideró que todavía hacen falta obras de mayor envergadura para evitar que las familias continúen sufriendo inundaciones.

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El concejal manifestó su preocupación ante los pronósticos de mayores precipitaciones para diciembre y pidió que las instituciones involucradas coordinen acciones para dar una respuesta definitiva.

Emergencia estructural y obras pendientes

El edil recordó que en la zona se había declarado una emergencia estructural con el objetivo de facilitar las inversiones necesarias para construir puentes y canales de desagüe pluvial.

Como ejemplo de los problemas de infraestructura existentes, señaló que en la intersección de las calles Mariscal López y Nanawa hay un conducto que resulta insuficiente para soportar el caudal de agua que baja desde el centro de la ciudad.

“Hay un tubo que ya resulta ser chico ante la gran cantidad de agua que viene desde el centro de la ciudad. Entonces, se tiene que hacer un puente en ese lugar y hay que invertir los recursos necesarios para que se pueda dar cumplimiento a una obra urgente y necesaria”, explicó.

Planta asfáltica es necesaria, pero no urgente

Finalmente, Paredes indicó que continuará insistiendo en la ejecución de las obras, pero cuestionó que, mientras persisten los reclamos de los vecinos por las inundaciones, el Ejecutivo Municipal haya solicitado a la Junta Municipal la aprobación del pliego de bases y condiciones para adquirir una planta asfáltica.

“Creo que es necesario para San Juan, pero no es urgente. Nosotros necesitamos darle respuesta urgente y rápida a los vecinos que están siendo afectados por las lluvias con inundaciones con cada lluvia que va aconteciendo”, concluyó.

Intendente pedirá apoyo de la Gobernación

Por su parte, el intendente municipal, José Luis Benítez (ANR-HC), señaló que recorrió los sectores afectados junto con funcionarios municipales y el arquitecto de la institución para verificar las condiciones de los canales de desagüe pluvial. Reconoció que las intensas precipitaciones y la falta de profundidad en algunos tramos dificultan el escurrimiento del agua.

Indicó que conversó con el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC), sobre la posibilidad de ingresar maquinarias para realizar trabajos paliativos en la zona donde desembocan las aguas del sistema de desagüe pluvial.

Asimismo, señaló que hablará con el propietario del terreno por donde debe pasar el canal, a fin de gestionar el ingreso de las maquinarias para ejecutar los trabajos.

El jefe comunal reconoció que San Juan Bautista necesita un plan maestro de desagüe pluvial, debido a la extensión y complejidad de las obras necesarias. Explicó que el proyecto requiere estudios técnicos y una gran financiación, por lo que todavía no existe un plazo definido para su ejecución.

“Es un proyecto de demasiada envergadura. Debemos reconocer que no es fácil, pero por de pronto vamos a conversar con el gobernador para ver si podemos acelerar los trabajos o, por lo menos, abrir un canal importante acá para que el agua llegue más rápido al arroyo Paso Naranja”, expresó.