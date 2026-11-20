Pobladores del asentamiento Misiones Poty realizan una manifestación pacífica con cierre de la ruta que une Ayolas y Yabebyry para exigir a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) la reparación urgente de la planta de tratamiento de agua que abastece a unas 150 familias y se encuentra en avanzado estado de deterioro.

La dirigente del asentamiento, Lidia Galeano, explicó que el reclamo apunta a una intervención integral de la infraestructura, debido a que el tanque elevado presenta problemas estructurales, mientras que la pileta utilizada para el tratamiento del agua está deteriorada y tiene importantes fisuras y filtraciones.

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“Estamos haciendo una manifestación pacífica con cierre de la ruta que une el distrito de Ayolas y Yabebyry, a consecuencia de que pedimos a las autoridades correspondientes que puedan intervenir nuestra planta de agua potable del asentamiento Misiones Poty”, manifestó.

Según explicó, uno de los principales peligros es el deterioro de la pata del soporte que sostiene el tanque elevado, cuya estructura estaría cediendo progresivamente, provocando que parte de la infraestructura se encuentre inclinada.

La dirigente señaló que la situación genera preocupación entre los pobladores, debido al riesgo de que la estructura termine colapsando y deje a toda la comunidad sin el suministro de agua potable.

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Los reclamos de reparación ante la EBY se vienen realizando desde 2025

Galeano indicó que los pobladores vienen solicitando desde 2025 la reparación de la planta, mediante gestiones realizadas ante la oficina de la EBY en Ayolas. Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron una respuesta favorable que permita concretar los trabajos.

Explicó que los funcionarios de la oficina de la localidad realizaron los trámites correspondientes para elevar el pedido a la dirección de la entidad, pero la autorización para ejecutar las reparaciones sigue pendiente en la sede de Asunción.

“Lastimosamente tenemos que llegar a esta medida para que se pueda dar a conocer nuestra situación y que de alguna manera las autoridades puedan realizar una intervención”, expresó.

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La dirigente hizo un llamado al director de la EBY, Luis Benítez, para que autorice los trabajos de reparación, teniendo en cuenta el estado de la infraestructura y la necesidad de garantizar el suministro de agua potable a los pobladores.

Son 150 familias, un puesto de salud y una escuela las que dependen del servicio

La planta de agua potable abastece a toda la comunidad de Misiones Poty y a parte de la comunidad Estero Bellaco, ambas del distrito de Ayolas. En total, unas 150 familias dependen del sistema para acceder al vital líquido.

El servicio también llega al puesto de salud y a la institución educativa de la comunidad, por lo que una eventual interrupción del suministro afectaría no solamente a los hogares, sino también a los servicios esenciales de la zona.

Galeano recordó que la infraestructura fue habilitada hace aproximadamente 10 años y que desde el año pasado vienen insistiendo en la necesidad de una intervención para reparar los daños que presenta.

Los pobladores advierten que la situación se vuelve aún más preocupante ante la llegada del verano, periodo en el que aumenta el consumo de agua para hacer frente a las altas temperaturas.

“Estamos usando con mayor cantidad el agua este vital líquido para aplacar los días de intenso calor, lo cual es un derecho como ser humano de contar de este servicio”, expresó la dirigente, al insistir en que la comunidad necesita una respuesta urgente de las autoridades.