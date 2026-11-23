Pobladores de las zonas rurales de los distritos de Lima y General Resquín quedaron aislados tras las extraordinarias precipitaciones registradas en las últimas horas. Caudalosos raudales arrasaron con gran parte del camino que une a los dos distritos, dejando interrumpido el tránsito y dificultando la movilidad de las familias.

El tramo ubicado en el límite entre Lima y General Resquín quedó seriamente dañado. El intendente de General Resquín, Inocencio Meza (Alianza), y el concejal Eugenio Rodas lamentaron la situación y señalaron que los destrozos son enormes. Además, reconocieron que la Municipalidad no cuenta con recursos suficientes para hacer frente a la emergencia, por lo que solicitan auxilio al Gobierno central.

Los pobladores describen un escenario crítico: los caminos ya se encontraban en condiciones lamentables y, con las últimas lluvias, el raudal se llevó gran parte de la vía. Actualmente, no se puede circular en vehículos ni motocicletas, mientras que algunas personas se arriesgan a cruzar a pie para poder llegar a sus destinos.

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Municipio se declara sin recursos para afrontar la emergencia tras las lluvias

El intendente Inocencio Meza manifestó que se necesita una importante inversión para recuperar el tramo afectado. Explicó que hace poco asumió la administración municipal y que encontró deudas y prácticamente ningún recurso disponible para responder a este tipo de situaciones.

Ante la gravedad del problema, anunció que se prepara para viajar a la capital del país y realizar gestiones ante las instituciones del Gobierno nacional, con el objetivo de conseguir asistencia y recursos para reparar el camino.

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Sin embargo, advirtió que los trabajos no serán sencillos ni rápidos, debido a la magnitud de los daños y a la falta de recursos económicos.

Precipitaciones agravan la crisis vial

La cantidad de agua caída y la fuerza de los raudales dejaron imágenes impactantes. Gran parte del camino fue literalmente arrastrada por la corriente, dejando a los pobladores en una situación de desesperación e impotencia.

La preocupación se extiende a otros puntos del departamento, donde las rutas pavimentadas también presentan un deterioro importante y las lluvias provocaron inundaciones de viviendas en zonas de Puerto Antequera, San Pedro de Ycuamandyyú y Santa Rosa del Aguaray, entre otras localidades.

A esto se suma el desborde del río Aguaraymí, que perjudica a oleros de Nueva Germania y Tacuatí, mientras que el repunte del río Paraguay mantiene en alerta y genera preocupación entre las comunidades ribereñas.

Reclaman asistencia ante una emergencia que los supera

La población afectada reclama respuestas ante una situación que supera la capacidad de las comunidades y de las autoridades municipales. La falta de caminos deja a familias, estudiantes y trabajadores expuestos al aislamiento, mientras los daños siguen evidenciando la vulnerabilidad de la infraestructura vial del departamento.