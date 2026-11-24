La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió, a las 06:30 de este martes, un aviso de tormentas ante la elevada probabilidad de que se registren fenómenos de tiempo severo en varios puntos del territorio nacional.

El boletín advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de viento de similar intensidad y una alta probabilidad de caída de granizos.

Según el informe, celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos meteorológicos severos durante las primeras horas de la mañana.

La alerta abarca exclusivamente a la Región Oriental del país, incluida Asunción.

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¿Cuáles son las zonas afectadas por las tormentas?

De acuerdo con el último aviso de Meteorología, las zonas bajo alerta son Asunción, el sureste de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá y el oeste de Caaguazú.

También figuran entre los departamentos afectados Caazapá, Itapúa, Misiones, el centro y norte de Paraguarí, así como el centro y sur de Alto Paraná.

La cobertura del aviso meteorológico se extiende igualmente a Central, Ñeembucú y el oeste de Canindeyú.