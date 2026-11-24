En su último boletín, emitido a las 7:31, la Dirección de Meteorología e Hidrología informó que el desarrollo de celdas de tormentas sobre el territorio nacional eleva la probabilidad de fenómenos de tiempo severo durante las primeras horas de la mañana de este martes.

Según los reportes meteorológicos, el sistema presenta condiciones de inestabilidad que requieren precaución por parte de la ciudadanía.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de vientos moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos de forma puntual.

La zona de cobertura abarca el centro, sur y este de la región Oriental. Específicamente, los departamentos afectados por esta alerta son:

Guairá

Caaguazú (centro y oeste)

Caazapá (noreste)

Itapúa

Misiones

Paraguarí

Alto Paraná (centro y sur)

Ñeembucú (centro y sur)

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Ante la rapidez con la que evolucionan estas celdas de tormenta, se recomienda a los pobladores de las zonas mencionadas resguardarse en lugares seguros, evitar circular por zonas inundables o bajo árboles y mantenerse atentos a las actualizaciones de los avisos oficiales a lo largo de la jornada.