El río Paraguay mantiene una marcada tendencia alcista en gran parte de su recorrido por el territorio nacional, consolidando su recuperación hídrica tras las últimas lluvias.

En el puerto de Asunción, el nivel del agua alcanzó este lunes los 2,05 metros, tras registrar una variación diaria positiva de 16 centímetros.

Con este nuevo incremento, el cauce en la capital acumula un ascenso total de 34 centímetros en apenas seis días, considerando que el pasado 17 de noviembre la marca hidrométrica se situaba en 1,71 metros.

Los registros de la jornada evidencian que la onda de crecida avanza con mayor fuerza en las estaciones del norte y la región central, donde todos los puertos reportaron subas significativas.

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En este tramo, Concepción lidera los repuntes diarios con un salto de 68 centímetros que lo ubica en 3,08 metros, seguida de cerca por Isla Margarita, que registró una suba de 54 centímetros para llegar a los 2,95 metros, y Puerto Antequera, donde el agua ascendió 40 centímetros hasta alcanzar una altura de 2,40 metros.

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Siguiendo la misma tendencia en la zona central y norte, Rosario sumó 34 centímetros en la última jornada posicionándose en 2,58 metros, mientras que Fuerte Olimpo subió 19 centímetros y marcó 3,21 metros.

Más al sur de la capital, Itá Enramada reportó un incremento de 14 centímetros situándose en 2,52 metros, misma altura que alcanzó Villeta tras experimentar una variación positiva de 11 centímetros.

Por su parte, en el extremo norte, Bahía Negra creció 8 centímetros ubicándose en 2,67 metros, y Vallemí se encontraba en 2,55 metros luego de subir 5 centímetros, según su último reporte correspondiente al 21 de noviembre.

Leves descensos en el sur

En contraste con el comportamiento del resto de la cuenca, las localidades ubicadas en el tramo inferior del río Paraguay experimentaron bajas moderadas durante la jornada de hoy.

En este sector, Humaitá descendió 8 centímetros estacionándose en 5,08 metros, Alberdi registró una baja de 4 centímetros quedando en 4,57 metros, y finalmente Pilar retrocedió 3 centímetros para situarse en 5,27 metros.