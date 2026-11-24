La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) mantiene la alerta por tormentas para 7 departamentos del país y no descarta el desarrollo de fenómeno de tiempo severo de forma puntual sobre al área de cobertura.

Para el resto de jornada de este martes, se mantiene la condición de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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La zona de cobertura en alerta son el centro y noreste de la Región Oriental, oeste y suroeste de la Región Occidental.

En lo que respecta a las localidades afectadas detallan las siguientes:

San Pedro.

Este de Caaguazú.

Oeste y norte de Alto Paraná.

Centro y sur de Amambay.

Canindeyú.

Centro, este y sur de Presidente Hayes.

Oeste de Boquerón.

Para los próximos días, se espera que continúen la probabilidad de tormentas eléctricas debido al elevado porcentaje de humedad que se registra a nivel país.

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Según meteorología los amaneceres se presentarían frescos con mínimas de entre 20 a 24 °C mientras que la máxima se podría presentar hasta 39°C en el transcurso del día. Piden estar atentos a los avisos meteorológicos.