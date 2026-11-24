La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este martes un aviso en el que advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de similar intensidad y la ocasional caída de granizos.

De acuerdo con el informe oficial, las celdas de tormenta continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de este martes.

El boletín indica que el área afectada abarca el sur de la Región Oriental

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De acuerdo con el último aviso de Meteorología, las zonas bajo alerta son Itapúa, Misiones, el sureste de Alto Paraná y Ñeembucú.