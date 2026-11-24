Pasada las 14 horas de este martes la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su boletín especial por sistema de tormentas, señalando que desarrollan puntualmente sobre el área de cobertura y que además no se descarta la probabilidad de fenómeno de tiempo severo.
El detalle de aviso meteorológico prevé lluvias con tormentas eléctricas moderada a fuertes, ráfagas de viento moderada a fuertes y la ocasional caída de granizos.
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La zona de cobertura abarca la Región Oriental y el suroeste de la Región Occidental, los departamentos afectados son:
- Sur de San Pedro.
- Cordillera.
- Guairá.
- Caaguazú.
- Noreste de Caazapá.
- Noreste de Itapúa.
- Norte de Paraguarí.
- Alto Paraná.
- Norte de Central.
- Centro de Amambay.
- Este de Canindeyú.
- Sur de Presidente Hayes.
Ante la inestabilidad climática se recomienda evitar las zonas de riesgo y estar atentos a los avisos meteorológicos en los sitios oficiales.