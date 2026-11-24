Pasada las 14 horas de este martes la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su boletín especial por sistema de tormentas, señalando que desarrollan puntualmente sobre el área de cobertura y que además no se descarta la probabilidad de fenómeno de tiempo severo.

El detalle de aviso meteorológico prevé lluvias con tormentas eléctricas moderada a fuertes, ráfagas de viento moderada a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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La zona de cobertura abarca la Región Oriental y el suroeste de la Región Occidental, los departamentos afectados son:

Sur de San Pedro.

Cordillera.

Guairá.

Caaguazú.

Noreste de Caazapá.

Noreste de Itapúa.

Norte de Paraguarí.

Alto Paraná.

Norte de Central.

Centro de Amambay.

Este de Canindeyú.

Sur de Presidente Hayes.

Ante la inestabilidad climática se recomienda evitar las zonas de riesgo y estar atentos a los avisos meteorológicos en los sitios oficiales.