Las precipitaciones comenzaron durante las primeras horas de la mañana y continúan afectando a la ciudad de San Juan Bautista, con lluvias copiosas y fuertes descargas atmosféricas.

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta meteorológica y advirtió que celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, con elevada probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo durante las primeras horas de este martes 24. Misiones figura entre los departamentos afectados.

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Hasta el mediodía no se reportaron daños ocasionados por las condiciones climáticas. Sin embargo, las precipitaciones continúan y se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes ante la persistencia de las tormentas.