Para esta noche aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto aseguran que “nuevas celdas de tormentas” continúan desarrollándose sobre el territorio nacional, por lo que la probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual es alta.

La zona de cobertura corresponde al oste, centro y noreste de la Región Oriental, al igual que el oeste, suroeste y centro de la región Occidental.

Nueve departamentos afectados

El aviso especial afecta a la capital, Asunción y también a estos nueve departamentos:

Oeste, sur y centro de Concepción Centro y norte de San Pedro Oeste de Cordillera Noreste de Alto Paraná Norte de Central Oeste y este de Amambay Centro y este de Canindeyú Centro, sur y este de Presidente Hayes Suroeste y noroeste de Boquerón

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