La ciudad de San Carlos del Apa tiene dos salidas por vía terrestre. Una de ellas es la que conecta con la zona conocida como Retiro Alegre, a 121 kilómetros al norte de la capital del primer departamento.

Al salir de San Carlos se encuentra el estero Guasu. Desde ayer, los vehículos solo pueden cruzar con ayuda de tractores.

Más hacia la ruta PY22, el arroyo Blandengue empezó a desbordarse anoche, sobrepasando el nivel de la ruta, explicó el intendente de San Carlos, Lucio Godoy (ANR-Añetete).

El jefe comunal también señaló que el otro camino de salida y acceso que posee San Carlos del Apa es el que conecta con la ciudad de Sargento José Félix López, más conocida como Puentesiño. La vía está intransitable debido a las últimas lluvias.

El intendente agregó que el río Apa también desbordó al igual que el riacho Kalí, que se encuentra en el camino que conduce a la balsa.

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Debido a la crecida de estos cauces, no se puede llegar hasta donde se encuentra la balsa que es utilizada para llegar a Caracol, Brasil.

Por eso, desde la tarde del lunes la balsa no se está utilizando. “Mucha gente usa la balsa; por el Brasil es una salida para nosotros, pero ahora no se puede utilizar”, dijo el intendente Godoy.

Solo se puede salir o llegar por vía aérea a la ciudad, dijo el intendente

La zona está aislada por vía terrestre y fluvial. La Municipalidad de San Carlos del Apa cuenta con una pista de aterrizaje y despegue de aeronaves que actualmente se puede utilizar, indicó Lucio Godoy.