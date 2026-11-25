En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida y húmeda con cielos mayormente nublado, vientos del sureste, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 3:30 de hoy está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” con “ocasional caída de granizos” - en siete departamentos del norte del país: Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraguay, Boquerón y el norte de Presidente Hayes.

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Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, jueves, y podrían extenderse al menos hasta el viernes en todo el país.

Jornadas cálidas en Paraguay

El ambiente será cálido hoy en todo el país, con temperaturas levemente más bajas que las de días anteriores. Este miércoles se esperan máximas de 27 grados centígrados en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, y de hasta 32 grados en el Chaco, con mínimas entre 21 y 25 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 23 °C 28 °C San Pedro 22 °C 27 °C Caacupé 22 °C 26 °C Villarrica 21 °C 27 °C Coronel Oviedo 22° C 27 °C Caazapá 21 °C 26 °C Encarnación 20 °C 27 °C San Juan Bautista 21 °C 27 °C Paraguarí 21 °C 26 °C Ciudad del Este 21 °C 27 °C Asunción 22 °C 27 °C Pilar 21 °C 28 °C Pedro Juan Caballero 23 °C 27 °C Salto del Guairá 22 °C 27 ºC Pozo Colorado 24 °C 27 °C Fuerte Olimpo 25 °C 32 °C Mariscal Estigarribia 25 °C 27 °C

No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.