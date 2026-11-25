En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida y húmeda con cielos mayormente nublado, vientos del sureste, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco antes de las 3:30 de hoy está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” con “ocasional caída de granizos” - en siete departamentos del norte del país: Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraguay, Boquerón y el norte de Presidente Hayes.
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Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, jueves, y podrían extenderse al menos hasta el viernes en todo el país.
Jornadas cálidas en Paraguay
El ambiente será cálido hoy en todo el país, con temperaturas levemente más bajas que las de días anteriores. Este miércoles se esperan máximas de 27 grados centígrados en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, y de hasta 32 grados en el Chaco, con mínimas entre 21 y 25 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
23 °C
28 °C
San Pedro
22 °C
27 °C
Caacupé
22 °C
26 °C
Villarrica
21 °C
27 °C
Coronel Oviedo
22° C
27 °C
Caazapá
21 °C
26 °C
Encarnación
20 °C
27 °C
San Juan Bautista
21 °C
27 °C
Paraguarí
21 °C
26 °C
Ciudad del Este
21 °C
27 °C
Asunción
22 °C
27 °C
Pilar
21 °C
28 °C
Pedro Juan Caballero
23 °C
27 °C
Salto del Guairá
22 °C
27 ºC
Pozo Colorado
24 °C
27 °C
Fuerte Olimpo
25 °C
32 °C
Mariscal Estigarribia
25 °C
27 °C
No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.