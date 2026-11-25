La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial este miércoles, advirtiendo sobre el desarrollo de fenómenos de tiempo severo en gran parte del territorio nacional.

El reporte oficial, difundido poco después de las 12:00, señala que núcleos de tormentas continúan desplazándose sobre varios puntos del país.

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por la institución, el fenómeno esperado consiste en lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas, acompañadas de ráfagas de vientos de intensidad moderada a fuerte.

El informe puntualiza que las celdas de tormentas mantienen una tendencia a persistir durante toda la tarde de este miércoles.

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Alta frecuencia de descargas eléctricas

Además de las precipitaciones, los meteorólogos destacan una alta frecuencia de descargas eléctricas, lo que requiere especial precaución por parte de la ciudadanía que realiza actividades al aire libre.

La zona de cobertura establecida por la DMH abarca el centro y norte de la región Oriental, así como la región Occidental.

Departamentos bajo alerta meteorológica

En la Región Oriental, el aviso especial incluye a la capital del país, Asunción, y a todo el departamento Central. También se encuentran bajo vigilancia los departamentos de Cordillera, Guairá y el norte de Paraguarí.

Hacia el norte y este de la misma región, los núcleos activos afectan al centro y norte de Concepción, el sur de San Pedro y el norte de Amambay.

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La lista de áreas afectadas en la región Oriental se completa con el centro y oeste de Caaguazú, además del noreste de Caazapá.

En cuanto a la región Occidental o Chaco, la Dirección de Meteorología informó que el sistema de tormentas incide directamente sobre el este de Presidente Hayes, así como en el norte y este de Alto Paraguay.