La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su boletín de alertas este miércoles, advirtiendo sobre la persistencia de celdas de tormentas de gran desarrollo sobre el territorio nacional.

Según el reporte oficial, el fenómeno esperado consiste en lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos de igual intensidad.

Desde la institución señalaron que existe una alta probabilidad de que las precipitaciones copiosas y la elevada frecuencia de descargas eléctricas continúen registrándose durante el transcurso de la mañana de hoy.

El área de cobertura del sistema de tormentas abarca la Región Occidental y el norte de la Región Oriental. Específicamente, los departamentos afectados son:

Concepción

San Pedro

Amambay

Centro y oeste de Canindeyú

Presidente Hayes

Alto Paraguay

Oeste de Boquerón

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Ante la vigencia del aviso meteorológico, se recomienda a la ciudadanía de las zonas mencionadas tomar las debidas precauciones, evitar circular por zonas inundables y resguardarse en lugares seguros durante el desarrollo de las tormentas eléctricas.