Un intenso temporal con tormentas eléctricas se encuentra desarrollándose en el departamento de Itapúa desde la madrugada de este martes. Reportan afectaciones de cultivos por caída de granizo, que destruyó parcelas de soja, maíz y mandioca en los distritos de Fram y Capitán Miranda.

También se reportaron destrozos en invernaderos y muchos pequeños productores de huerta refieren haber sido afectados, principalmente en Fram. En el distrito, también una vivienda resultó totalmente destechada y otras viviendas sufrieron roturas del techo por los granizos.

Los productores de Fram estiman unas 600 hectáreas de soja y maíz afectadas por la granizada, que dejó prácticamente destruidas las plantaciones.

Meteorología indica que las precipitaciones con tormentas eléctricas de variada intensidad permanecen en la región, con acumulados de precipitaciones más significativos hasta el momento de 60 milímetros de lluvia en el Aeropuerto Amín Ayub (Encarnación-Capitán Miranda), 57 mm en la UCA, sede Hohenau, y 41 mm en la Costanera de Encarnación.

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Permanece la inestabilidad

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este martes un aviso en el que advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de similar intensidad y la ocasional caída de granizos.

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De acuerdo con el informe oficial, las celdas de tormenta continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de este martes.

El boletín indica que el área afectada abarca el sur de la Región Oriental. Las zonas bajo alerta son Itapúa, Misiones, el sureste de Alto Paraná y Ñeembucú.