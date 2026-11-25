La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que celdas de tormentas continúan afectando a gran parte del territorio nacional durante la tarde de este miércoles, con tendencia a seguir generando principalmente intensas precipitaciones y una alta frecuencia de descargas eléctricas.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el fenómeno esperado consiste en lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas y ráfagas de vientos de intensidad moderada a fuerte.

La zona de cobertura abarca el centro y norte tanto de la región Oriental como de la Occidental.

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Las zonas afectadas por este sistema de inestabilidad son Asunción y el departamento Central, Concepción (centro y norte) y San Pedro (sur), Cordillera, Guairá y Paraguarí (norte), Caaguazú (centro y oeste) y Caazapá (noreste), Amambay (norte), Presidente Hayes (este) y Alto Paraguay (norte y este).