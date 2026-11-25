El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas y ráfagas de vientos moderadas a fuertes, según la última actualización emitida a las 16:16 por la Dirección de Meteorología.
Esto se debe a que las celdas de tormentas persisten sobre la zona de cobertura.
Según estiman, esto ocasionaría tendencia a continuar generando principalmente intensas precipitaciones y alta frecuencia de descargas electricas durante las próximas horas de hoy.
La zona de cobertura es el noreste de la Región Occidental.
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¿Dónde lloverá?
Según Meteorología, el departamentos afectado será Alto Paraguay, en la zona noreste y este.