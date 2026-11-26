En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sureste, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte del territorio paraguayo.

Las precipitaciones y tormentas continuarían en la mayor parte del país mañana, viernes, y al menos hasta el sábado. Sin embargo, hay indicios de que podría haber una pausa de las lluvias el domingo y al menos en la primera parte del lunes.

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Pronósticos extendidos indican, sin embargo, que de nuevo podría llover durante gran parte de la próxima semana.

Jornadas cálidas

El ambiente se mantiene cálido en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 29 grados en Asunción y Encarnación, 27 en Ciudad del Este y hasta 30 en el Chaco, con mínimas entre 20 y 24 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 23 °C 27 °C San Pedro 22 °C 27 °C Caacupé 21 °C 28 °C Villarrica 21 °C 28 °C Coronel Oviedo 21° C 28 °C Caazapá 20 °C 28 °C Encarnación 20 °C 29 °C San Juan Bautista 21 °C 29 °C Paraguarí 21 °C 28 °C Ciudad del Este 22 °C 27 °C Asunción 21 °C 29 °C Pilar 20 °C 29 °C Pedro Juan Caballero 22 °C 26 °C Salto del Guairá 22 °C 27 ºC Pozo Colorado 22 °C 27 °C Fuerte Olimpo 24 °C 30 °C Mariscal Estigarribia 23 °C 28 °C

No se esperan cambios importantes de temperatura durante los próximos días.