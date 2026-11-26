En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sureste, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte del territorio paraguayo.
Las precipitaciones y tormentas continuarían en la mayor parte del país mañana, viernes, y al menos hasta el sábado. Sin embargo, hay indicios de que podría haber una pausa de las lluvias el domingo y al menos en la primera parte del lunes.
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Pronósticos extendidos indican, sin embargo, que de nuevo podría llover durante gran parte de la próxima semana.
Jornadas cálidas
El ambiente se mantiene cálido en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 29 grados en Asunción y Encarnación, 27 en Ciudad del Este y hasta 30 en el Chaco, con mínimas entre 20 y 24 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
23 °C
27 °C
San Pedro
22 °C
27 °C
Caacupé
21 °C
28 °C
Villarrica
21 °C
28 °C
Coronel Oviedo
21° C
28 °C
Caazapá
20 °C
28 °C
Encarnación
20 °C
29 °C
San Juan Bautista
21 °C
29 °C
Paraguarí
21 °C
28 °C
Ciudad del Este
22 °C
27 °C
Asunción
21 °C
29 °C
Pilar
20 °C
29 °C
Pedro Juan Caballero
22 °C
26 °C
Salto del Guairá
22 °C
27 ºC
Pozo Colorado
22 °C
27 °C
Fuerte Olimpo
24 °C
30 °C
Mariscal Estigarribia
23 °C
28 °C
No se esperan cambios importantes de temperatura durante los próximos días.