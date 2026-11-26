En la isla Chaco’i, ubicada frente al antiguo puerto de Concepción, viven unas 160 familias. El río Paraguay tuvo un incremento en su nivel en los últimos días. Este jueves, la marca registrada en la zona llegó a 4,38 metros, con un aumento de 48 centímetros en 24 horas.

Según dijo Victorina Ruíz, antigua pobladora del lugar, el agua empezó a ingresar a los inmuebles ubicados en la parte baja de la isla.

Explicó que rápidamente la riada afectó las viviendas y que, según las previsiones, el nivel del río Paraguay seguirá en aumento.

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Asimismo, la lugareña solicitó a las autoridades que el lugar utilizado como albergue, los depósitos del antiguo puerto, sea acondicionado a la brevedad. Estimó que varias familias evacuarán sus viviendas ubicadas en la isla y tendrán que buscar refugio en la ciudad.

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Rápido ascenso del río Paraguay

El incremento del río Paraguay en la zona de Concepción fue constante en los últimos días, de acuerdo con lo publicado en su página web por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Los registros indican que este jueves la marca en el antiguo puerto local es de 4,38 metros. Subió 48 centímetros con relación al día anterior, miércoles 25 de noviembre.

El 1 de noviembre, el nivel estaba en 2,08 metros. Desde el día siguiente empezó un descenso que llegó hasta 1,64 metros, el 15 de noviembre pasado.

Posteriormente, tuvo un leve repunte, pero después volvió a bajar durante tres días. Desde el 20 de noviembre, el ascenso fue diario.