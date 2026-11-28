El hecho ocurrió el pasado 14 de noviembre, provocando severos daños a 95 casas distribuidas en las distintas comunidades del municipio. Desde ese momento, las familias perjudicadas, juntamente con las autoridades locales, vienen insistiendo en la asistencia correspondiente de la SEN, que hasta hoy no ha tenido ningún resultado favorable.

Mientras tanto, la gente está haciendo todo el esfuerzo para tratar de reacondicionar sus respectivas viviendas, aunque muchos permanecen a la intemperie por la falta de recursos económicos para la compra de los materiales de construcción que necesitan.

Entre las comunidades que necesitan asistencia se encuentran las compañías Torín Cué, San José, Virgen del Carmen, colonia Navidad, Mboiy y San Ignacio, totalizando 95 casas dañadas.

Sobre el reclamo que manifiestan en contra de la Secretaría de Emergencia Nacional por su falta de ayuda a los damnificados por el fenómeno meteorológico, Genaro Agüero, de Virgen del Carmen, señaló que es incomprensible que a quince días de la tragedia no hayan enviado ni una chapa para la reparación del techo de las casi cien viviendas, que en su mayoría siguen sin reparación.

No hay interés

En ese sentido, refirió que aparentemente no hay interés de parte de esta institución para asistir a la gente, atendiendo a que desde el primer momento del suceso climático se realizaron los pedidos de auxilio, pero que lamentablemente hasta este momento no recibieron la respuesta esperada de las autoridades de este organismo estatal.

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Preocupación por las familias

Sobre el mismo tema, el intendente municipal de esta localidad, Pedro Santa Cruz (ANR), manifestó su preocupación por las familias que permanecen en precarias condiciones por la destrucción de sus casas y no cuentan con los recursos para salir de este difícil momento en que se encuentran a raíz de los perjuicios causados por el temporal del pasado 14 de noviembre.

“Ya hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para ver si conseguimos el acompañamiento de la SEN, enviando los documentos pertinentes a la institución, pero no estamos logrando nada, mientras los damnificados siguen padeciendo la falta de ayuda, a pesar de que la Municipalidad está ayudando a los más perjudicados de acuerdo a las posibilidades, pero lamentablemente no tenemos suficientes recursos para cubrir las necesidades”, recalcó Santa Cruz.

Sobre el caso, intentamos conocer la versión del encargado regional de la SEN, con sede en Santa Rosa del Aguaray, Roberto Gómez, pero el contacto no fue posible debido a que aparentemente su teléfono móvil de la línea Tigo con el número terminación 427 estaba apagado.