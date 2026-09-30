Afectados por temporal esperan asistencia en 25 de Diciembre y Unión

El fenómeno meteorológico se registró en horas de la tarde del martes, afectando a numerosas familias de 25 de Diciembre y Unión, distritos del departamento de San Pedro.

La Policía Nacional reportó que preliminarmente se registran unas 600 familias damnificadas, cuyas viviendas quedaron severamente dañadas por el viento huracanado. Entre las áreas más perjudicadas se encuentran el centro urbano y algunas zonas aledañas del distrito de 25 de Diciembre.

En la localidad de Unión se registraron perjuicios en las compañías San Miguel y Santa Catalina.

Los afectados manifestaron que, más que nunca, necesitan del acompañamiento de las autoridades locales, así como de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), cuyos funcionarios ya se encuentran recorriendo los lugares con efectivos de la Policía Nacional, visitando a las familias, según informaron desde la Comisaría 12 de 25 de Diciembre.

Los damnificados piden la provisión de chapas de zinc y todo tipo de materiales que puedan servir para el reacondicionamiento de las casas destruidas, además de carpas, colchones y alimentos no perecederos.

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El director de la Policía Nacional en San Pedro, comisario Eladio Martínez, informó que la tarea de relevamiento de datos continúa sin descanso y que probablemente para esta tarde ya van a contar con un informe más completo de los perjuicios ocasionados a los pobladores de los dos municipios.

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Personas lesionadas

El jefe policial indicó que, en principio, no se reportaron personas lesionadas, pero que con el transcurrir de las horas aparecieron algunas víctimas con golpes leves, que fueron alcanzadas por el desprendimiento de los techos de las casas y restos de ramas de árboles.

Trabajo en conjunto

Por su parte, el gobernador de San Pedro, Freddy D’Eclessis, (ANR-HC), dijo que están realizando las gestiones con los intendentes y con la Secretaría de Emergencia Nacional para hacer llegar a los damnificados la ayuda necesaria.

Aparte de los daños de viviendas, el fenómeno meteorológico provocó el derrumbe de varias columnas de la ANDE y de la línea de Copaco, dejando sin energía eléctrica y sin el servicio de internet a los pobladores. Estos efectos del temporal también afectaron a los usuarios de la ciudad de Santaní.