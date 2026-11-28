Tras las intensas lluvias registradas durante esta semana, el cauce del río Tebicuary experimenta un nuevo repunte en esta zona del departamento de Misiones. Las precipitaciones se produjeron tanto aguas abajo, en jurisdicción de Villa Florida, como aguas arriba, en la zona de Yuty, departamento de Caazapá.

Esta situación genera nuevamente preocupación entre las familias asentadas en las zonas bajas, teniendo en cuenta los antecedentes de desbordes que afectaron a varios sectores ribereños, especialmente a pobladores de Manga Yvyra, Manga Ita, San Isidro y San Francisco.

Lea más: Bajante del río Tebicuary devuelve la normalidad a zonas afectadas en Villa Florida

Cabe recordar que el nivel habitual del río Tebicuary en Villa Florida oscila entre los 2 y 2,50 metros. En octubre pasado, el cauce había experimentado una importante crecida, llegando a superar los 4,70 metros, situación que afectó a familias ribereñas y a trabajadores oleros de la zona.

El nuevo incremento mantiene en alerta a los pobladores, ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones y el nivel del cauce siga aumentando.

La intendenta de Villa Florida, Susana Verza (ANR-HC), señaló que la Municipalidad mantiene una coordinación permanente con las distintas fuerzas vivas de la comunidad, a fin de articular acciones y brindar asistencia inmediata a las familias ribereñas en caso de que el avance de las aguas alcance sus viviendas.