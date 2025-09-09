Denuncian falta de recolección de basura desde hace diez días, a pesar del cambio del jefe comunal

Desde hace diez días los recolectores de basura no pasan por el barrio Cañada de Yvyray, de Asunción. Las basuras emanan olores nauseabundos, juntan moscas y apeligran la salud de los vecinos.
La calle más afectada es Subteniente Marcelino Ayala en su intersección con Genaro Romero y Gómez de la Fuerte, que se encuentra entre el Hospital Central del IPS y la calle Molas López.
Se trata de un barrio residencial, con gran cantidad de niños y mascotas que disfrutan de pasear por sus calles y veredas, sin embargo, la cantidad de basura impide la actividad al aire libre.
Los vecinos exigen que la Municipalidad de Asunción cumpla con el trabajo que le corresponde, ya que ellos aseguran que cumplen pagando los impuestos.
