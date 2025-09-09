Crónicas Ciudadanas

Denuncian falta de recolección de basura desde hace diez días, a pesar del cambio del jefe comunal

Los pobladores del barrio Cañada de Yvyray, ubicado en las inmediaciones del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), denuncian que si bien hubo un cambio de intendente en la Municipalidad de Asunción, los problemas siguen siendo los mismos, en este caso, la falta de recolección de basura.

09 de septiembre de 2025 - 10:21
Falta de recolección de basura en la calle Subteniente Marcelino Ayala, del barrio Cañana de Yvyray, Asunción.
Desde hace diez días los recolectores de basura no pasan por el barrio Cañada de Yvyray, de Asunción. Las basuras emanan olores nauseabundos, juntan moscas y apeligran la salud de los vecinos.

La calle más afectada es Subteniente Marcelino Ayala en su intersección con Genaro Romero y Gómez de la Fuerte, que se encuentra entre el Hospital Central del IPS y la calle Molas López.

Se trata de un barrio residencial, con gran cantidad de niños y mascotas que disfrutan de pasear por sus calles y veredas, sin embargo, la cantidad de basura impide la actividad al aire libre.

Los vecinos exigen que la Municipalidad de Asunción cumpla con el trabajo que le corresponde, ya que ellos aseguran que cumplen pagando los impuestos.

