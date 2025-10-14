Tarjetas Jaha con saldo reciente no funcionan en buses con Más

Llamé al centro de atención al usuario y me dijeron que hay intermitencia con las máquinas de Jaha para leer las nuevas cargas de Más. El problema, según me dijo, se presenta desde ayer en que empezaron a tener quejas masivas del problema y que estaban esperando que se solucione hoy, sin embargo, continúa el problema.

Me dijo que para poder validar mis nuevas cargas debo subir a un bus con lector de Más, como si eso uno pudiera elegir. ¿Ahora tengo que buscar una Línea 38 con Más? ¿Qué tengo que hacer para poder usar mis 80 mil de saldo?

