Crónicas Ciudadanas

Tarjetas Jaha con saldo reciente no funcionan en buses con Más

Los buses con lectores de la tarjeta Jaha no están leyendo las nuevas cargas de Más. Cargué esta mañana 50 mil y quise usar, pero no me leyó. Entonces ahora volví a cargar 30 mil y tampoco me leyó.

Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 19:07
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2364

Llamé al centro de atención al usuario y me dijeron que hay intermitencia con las máquinas de Jaha para leer las nuevas cargas de Más. El problema, según me dijo, se presenta desde ayer en que empezaron a tener quejas masivas del problema y que estaban esperando que se solucione hoy, sin embargo, continúa el problema.

Me dijo que para poder validar mis nuevas cargas debo subir a un bus con lector de Más, como si eso uno pudiera elegir. ¿Ahora tengo que buscar una Línea 38 con Más? ¿Qué tengo que hacer para poder usar mis 80 mil de saldo?

Ciudadana identificada

Enlace copiado