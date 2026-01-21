Maleza en el arroyo Mburicaó

Los vecinos cuentan que la última vez que la Municipalidad de Asunción le prestó atención al curso del arroyo Mburicao fue en el año 2024. Desde entonces no ha sido desmalezado, lo que se nota en la vegetación —principalmente, maleza— que crece a discreción.
“Desde octubre estamos reclamando. Y, hasta ahora, nada. Llamamos a la Municipalidad y nos pasan de un interno a otro. Y justo el interno de Gestión Ambiental no funciona”, cuenta un vecino.
La preocupación en el barrio se debe a la proliferación de insectos y alimañas y al aspecto descuidado que presenta la zona, debido a la falta de limpieza.