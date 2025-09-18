Iturbe sobre la destitución de Diego Martínez: “hoy injustamente te toca a vos”

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el atacante dedicó un emotivo mensaje al técnico argentino. “Gracias por estos meses de trabajo, profe!”, escribió Iturbe. “Me quedo con esa pasión y dedicación que le metías en cada partido. Hoy injustamente te toca a vos, pero sabemos que el fútbol siempre da revancha”.

En su publicación, el jugador no dudó en asumir la responsabilidad por la mala racha del equipo, reconociendo que el plantel está en deuda. “Como grupo estamos en DEUDA y somos los principales culpables de esta situación, pero estoy seguro de que vamos a salir adelante TODOS JUNTOS Y COMPROMETIDOS EN CADA PARTIDO”.

El “Prócer” se había consolidado como la principal figura ofensiva para Diego Martínez en el inicio de la segunda mitad del torneo, marcando cinco goles que lo colocan en el segundo lugar de la tabla de máximos artilleros, solo por detrás de Elvio Vera, del Sportivo Ameliano, quien lidera con seis anotaciones. Sin embargo, una lesión fibrilar sufrida en la novena ronda, en el partido contra Sportivo Trinidense, lo mantuvo fuera de las últimas dos fechas.

