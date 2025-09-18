Jorge Achucarro dirige el sábado a Cerro Porteño ante Ameliano

Cerro Porteño continúa en la búsqueda del sucesor de Diego Martínez. El Ciclón todavía no definió al sucesor del argentino, que fue destituido luego del empate 1-1 con Atlético Tembetary por la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Por lo tanto, en la próxima ronda dirige el entrenador interino: Jorge Achucarro.

Lea más: Oficial: Cerro Porteño destituyó al técnico Diego Martínez

Achucarro fue anunciado esta madrugada en el comunicado del club. Posteriormente, estuvo al frente del entrenamiento matutino en la Ollita y será el responsable, como el 15 de marzo de 2024, de conducir al equipo el fin de semana. El Azulgrana, tercero a 3 puntos de Guaraní, será local de Sportivo Ameliano el sábado 20, a las 19:00, en La Nueva Olla.

