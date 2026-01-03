Dakar 2026-Arabia Saudí/Prólogo: Ekström y Canet marcan el camino

El nórdico, tercero en la pasada edición del rally-raid más difícil del mundo, marcó un tiempo de 10:48,7, tras los 23 km cronometrados, con el que aventajó por ocho segundos al estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing), al belga Guillaume de Mevius (X-Raid Team) y al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), cinco veces ganador del Dakar y de nuevo uno de los grandes aspirantes a la victoria final junto al triunfador en 2025, el saudí Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing), que fue sexto, a 14 segundos.

Carlos Sainz (Ford Raptor), cuatro veces ganador de la tradicional prueba, concluyó en la octava plaza, a 15 segundos del líder, mientras que Nani Roma, con la misma montura, cerró la jornada en la undécima plaza, a 18, y Cristina Gutiérrez (Dacia) en la decimocuarta, a 26, por delante de otro ilustre y compañero de equipo, el francés Sébastien Loeb (Dacia), que quedó a 34 segundos.

En la categoría Ultimate, el tiempo del prólogo no fue computado y sólo sirvió para establecer el orden de salida en la etapa 1 de mañana, que se disputará en Yanbu (largada y llegada), con 518 km totales, 305 de ellos bajo el crono.

En motos, el español Édgar Canet (Red Bull KTM) se convirtió en el ganador más joven de una etapa de motos en la historia del Dakar, al dominar el prólogo con tres segundos de ventaja respecto a su compañero de equipo Daniel Sanders y cinco respecto al estadounidense Ricky Brabec (Honda). Canet, con tan solo 20 años, 9 meses y 18 días, marcó un tiempo de 11:31,9, imbatible para el resto de competidores.