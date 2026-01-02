Dakar 2026-Arabia Saudí: La resiliencia los llevará al Tuareg

En primer lugar, las nuevas etapas maratón de refugio –de las semanas 1 y 2–, combinarán elementos del maratón clásico y del crono 48 horas. Los competidores permanecerán aislados durante dos días en campamentos básicos sin asistencia mecánica, dependiendo únicamente de sus propias habilidades y de la camaradería de sus compañeros.

En segundo lugar, algunas etapas incluirán ahora puntos de servicio a mitad de etapa, lo que permitirá cambiar neumáticos y realizar reparaciones rápidas.

Además, las rutas separadas de la FIA y de la FIM –introducidas el año pasado– se han ampliado para mejorar aún más la seguridad y la comodidad de todos los contendientes, pero también para aumentar los retos para los coches que abrirán estas etapas.

Sobre la carrera

Ahora, echemos un vistazo más de cerca a la carrera. Este año, el campamento de salida vuelve a la ciudad portuaria de Yanbu, en la costa del mar Rojo, de Arabia Saudí.

Las verificaciones finales para todos los participantes ya se realizaron entre ayer jueves y hoy viernes, y la ceremonia de apertura tendrá lugar mañana. También en la jornada de mañana, los corredores afrontarán un breve prólogo de 23 km de prueba especial, y los más rápidos obtendrán la ventaja de elegir su orden de salida para el domingo. La primera semana de la carrera llevará el rally hacia el norte.

Las trece etapas

Las etapas 1 a 3 sumergirán a los protagonistas en los majestuosos paisajes que rodean Al-Ula y Ha´il, donde deberán estar preparados para encontrarse con piedras negras, grava rápida y cañones técnicos que castigarán los neumáticos y la suspensión desde el inicio.

Las etapas 4 y 5 conformarán el primer refugio del maratón de dos días, que exigirán una conducción mesurada y autosuficiencia a medida que el pelotón se adentre en el desierto.

La semana culminará con la etapa 6, una etapa monstruosa de 920 km, antes del día de descanso en Riyadh. Se tratará de la etapa más larga de todo el rally, con imponentes dunas y profundos corredores de arena. Una verdadera prueba de resistencia diseñada para poner a prueba los límites absolutos tanto del hombre como de la máquina.

El viaje de regreso comenzará con una larga carrera hacia Wadi Ad-Dawasir, famoso por sus campos de dunas onduladas. Una vez más, las etapas 7 y 8 destacarán como algunas de las más difíciles, con la etapa 8 cubriendo 481 km que corresponderán a la sección selectiva más larga este año.

Las etapas 9 y 10 marcarán el segundo maratón de refugio, con rutas separadas para motos y autos, que se centrarán en una navegación pura y agotadora.

Y por si fuera poco, la etapa 10 propondrá una épica porción de dunas y arena.

La etapa 11, de Bisha a Al-Henakiyah, ya se considera la etapa decisiva del rally. Repleta de cañones complejos, pistas ocultas e innumerables intersecciones, será la trampa de navegación que probablemente determinará el podio final.

Las etapas 12 y 13 serán el empujón final, una carrera rápida y técnica de regreso a la costa. Incluso, el último día contará con un tramo competitivo que podría dar un vuelco al resultado con el Mar Rojo a la vista.

La edición de 2026, con su ruta circular, dos maratones y una de las etapas saudíes más largas de la historia, será una batalla de dos semanas en la que se pondrán a prueba la habilidad, la fiabilidad y la resistencia. Solo los más fuertes llegarán a la meta y conseguirán el tan soñado y preciado Tuareg.

Los números

En total, estarán en carrera 564 competidores y 452 vehículos, desglosados de la siguiente manera: 15 motos categoría Rally GP, 100 Rally2 y 26 Original By Motul, 72 vehículos Ultimate, 37 Challenger, 41 SSV, 45 camiones, 7 vehículos Stock, 97 (coches y camiones) Dakar Classic, 7 (motos y camiones) Mission 1000 y 5 Saudi Next Gen. El campamento también incluye a mujeres (varias en el Dakar Classic), algunos novatos y un gran número de leyendas.

Los competidores representan a 69 nacionalidades diferentes, que llegan a Arabia Saudí para escribir otro capítulo más del Dakar.