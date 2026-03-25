Torneo de la Liga Yacyretá 2026 arranca en abril con 10 equipos en competencia

El acto inaugural y el desfile de quipos participantes del campeonato se realizarán el sábado 11 de abril en el estadio del club San José Mí, vigente campeón tras consagrarse en la temporada 2025. En la jornada de apertura oficial del certamen, el conjunto local se enfrentará a Atlético Corateí, mientras que el domingo 12 se completará la totalidad de la fecha.

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Para esta edición, el campeonato contará con dos series, de las cuales clasificarán cuatro equipos por grupo, quedando eliminado uno en cada zona. El equipo con fecha libre disputará un interserial con un conjunto del otro grupo.

Además, se implementará un sistema de competencia definido por los delegados de los clubes, que contempla cuatro etapas, con la posibilidad de una finalísima para definir al campeón de la temporada 2026.

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El campeón obtendrá el derecho de participar en el torneo Campeón de Campeones, que reúne a los monarcas de las cinco ligas del departamento de Misiones, y tendrá acceso a la pre-fase de la Copa Paraguay 2026.

En cuanto a las entradas, el costo será de G. 10.000 desde la primera hasta la quinta fecha; G. 15.000 durante la ronda de revancha; y G. 20.000 a partir de la etapa semifinal.