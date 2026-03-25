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25 de marzo de 2026 - 19:20

Torneo de la Liga Yacyretá 2026 arranca en abril con 10 equipos en competencia

Ayolas
Club san José Mí, campeon 2025.

AYOLAS. La Liga Yacyretá de Fútbol (LYF) dará inicio al campeonato 2026 el próximo 11 de abril con un acto protocolar. El presidente de la institución, abogado Ramón Mareco, explicó que el torneo llevará el nombre de “Don Ricardo Zarza Estigarribia”, en homenaje en vida al primer presidente de la institución. Participarán nueve equipos del distrito de Ayolas y uno de la comunidad de Yabebyry, consolidando una competencia local con amplia participación de la región.

Por Miguel Ángel Rodríguez

El acto inaugural y el desfile de quipos participantes del campeonato se realizarán el sábado 11 de abril en el estadio del club San José Mí, vigente campeón tras consagrarse en la temporada 2025. En la jornada de apertura oficial del certamen, el conjunto local se enfrentará a Atlético Corateí, mientras que el domingo 12 se completará la totalidad de la fecha.

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Para esta edición, el campeonato contará con dos series, de las cuales clasificarán cuatro equipos por grupo, quedando eliminado uno en cada zona. El equipo con fecha libre disputará un interserial con un conjunto del otro grupo.

Además, se implementará un sistema de competencia definido por los delegados de los clubes, que contempla cuatro etapas, con la posibilidad de una finalísima para definir al campeón de la temporada 2026.

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El campeón obtendrá el derecho de participar en el torneo Campeón de Campeones, que reúne a los monarcas de las cinco ligas del departamento de Misiones, y tendrá acceso a la pre-fase de la Copa Paraguay 2026.

En cuanto a las entradas, el costo será de G. 10.000 desde la primera hasta la quinta fecha; G. 15.000 durante la ronda de revancha; y G. 20.000 a partir de la etapa semifinal.