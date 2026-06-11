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11 de junio de 2026 a la - 10:40

Ávalos quiso dejar el fútbol, pero su familia itapuense lo acompañó para que triunfe y llegue a la selección

La imagen muestra a una persona de pie frente a un edificio que tiene el letrero "ALBIR ROJA" claramente visible. La persona, que se presenta con una vestimenta deportiva de color gris, sostiene un gesto con el pulgar hacia arriba, sugiriendo satisfacción o aprobación. No hay otras personas visibles en la escena. La ambientación es exterior, frente a un complejo que parece relacionado con el fútbol, dado el nombre y la simbología asociada con la selección nacional de Paraguay. El entorno incluye plantas decorativas y un acceso al interior del edificio. Dado el contexto, se puede inferir que la persona podría ser un futbolista o figura pública vinculada al deporte local, aunque no se puede identificar con alta confianza. No hay texto adicional visible en la imagen.
Gabriel Ávalos, feliz a su arribo a la Albiróga.Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol

El delantero Gabriel Ávalos, del Club Independiente de Argentina, es oriundo de una zona rural del distrito de Edelira, en Itapúa. Su familia, de origen humilde, lo acompañó en los momentos difíciles para que pueda perseguir sus sueños. Actualmente, es parte de la selección que ilusiona a todo un país con la Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

Por Sergio González

Gabriel Ávalos Stumpf (35) es una de las variantes ofensivas de la Selección Paraguaya, convocado por el profesor Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo de Norteamérica. El talentoso delantero es oriundo de la compañía rural Pirapey Km 45, del distrito de Edelira, ubicado en el noreste del departamento de Itapúa. Nació un 12 de octubre del año 1990 y es el segundo hijo de sus padres.

Es hijo de docentes; su madre, Feliciana Esther Stumpfs (jubilada), y su padre, Higinio Ávalos. Su progenitor falleció en el año 2011, marcando la historia de Gabriel durante su trayectoria en ascenso en el fútbol.

Niño con gorro de fiesta es sostenido por un adulto mientras otros miembros de la familia disfrutan en una mesa con comida y bebidas.
La familia de Gabriel Ávalos se reúne para celebrar su primer año, en su casa de Pirapey 45 en Edelira.

Actualmente es delantero del Club Atlético Independiente de Avellaneda, que disputa la Primera División de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en Argentina. Sin dudas, cerró una de sus mejores temporadas con 10 goles anotados en 17 partidos disputados durante el Apertura de este año 2026.

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El sueño de su padre

La docente Feliciana Stumpfs relató que su hijo, el mayor de sus varones, tuvo una pasión desde siempre por el fútbol. Terminó la secundaria y fue a probar su suerte en el Club Atlético Tembetary, en la capital del país, luego de incursionar en el fútbol local del distrito en varios clubes.

Feliciana Stumpf sonríe junto a Gabriel Ávalos, ambos con camisetas de la selección paraguaya en un estadio.
Feliciana Stumpf junto a su hijo Gabriel Ávalos en el estadio Defensores del Chaco.

“Cuando perdió a su padre quiso dejar el fútbol”, indicó su madre. “Me dijo que no me quería dejar sola, que podía conseguir un trabajo y cuidar a sus hermanitos”, detalló. No obstante, la docente, que en ese momento tenía un niño de 2 años, le dijo a Gabriel que siga sus sueños y que juntos se apoyarían. “Es el sueño de tu padre, le dije”, expresó.

El apoyo incondicional de su madre permitió que Ávalos continúe persiguiendo su sueño de triunfar en el fútbol. “Hubo momentos en que no estábamos bien económicamente, pero decidimos apoyar siempre a Gabriel”, sostuvo.

Gabriel Ávalos en camiseta blanca con detalles rojos y azules, levantando un trofeo con felicidad junto a cuatro personas en un campo de fútbol.
Gabriel Ávalos y su familia celebran la obtención de un trofeo en un evento deportivo en un campo de fútbol.

El jugador paraguayo tiene cinco hermanos, dos mujeres y tres hombres. Entre ellos, el menor de todos, de 17 años, actualmente sigue sus pasos, inspirado en todo lo que logró Gabriel. “Él está orgulloso del lugar al que llegó su hermano y actualmente está probando en el club Trinidense”, dijo doña Feliciana.

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Felicidad por el Mundial

La madre del jugador contó que vivirán el Mundial en familia, esperando hasta el último momento la lista de los titulares que pondrá el profesor Alfaro en el partido inaugural.

Gabriel Ávalos con camiseta blanca y detalles rojos y azules sostiene a su hermanito, ambos rodeados de espectadores y banderas.
Gabriel Ávalos y su hermano menor. El joven actualmente tiene 17 años y sigue el ejemplo de su hermano mayor, buscando su éxito en el fútbol.

“Para nosotros es un orgullo que Gabriel esté en esta selección que nos ilusiona a todos”, manifestó.

Recordó cómo su hijo desde pequeño hacía pelotas de trapo, con el fin de poder jugar. Esa pasión por el fútbol es la que hoy genera en muchos niños que vuelven a soñar con triunfar en el deporte y les devuelve la esperanza de creer que sí se puede.

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Gabriel Ávalos

La trayectoria de Gabriel Ávalos es la historia de un auténtico trotamundos del gol que construyó su carrera a base de esfuerzo y persistencia. Su viaje comenzó en Paraguay, donde debutó en las categorías inferiores de Libertad entre 2006 y 2007.

Gabriel Ávalos defendiendo los colores del Independiente de Avellaneda.
Gabriel Ávalos defendiendo los colores del Independiente de Avellaneda.

Con 17 años pasó a jugar en el club de ascenso Tembetary en 2008. Ese mismo año decidió cruzar la frontera hacia Argentina para sumarse a Defensores de Cambaceres. Su búsqueda de oportunidades lo llevó a formar parte de los equipos de reserva de Tigre (2009-2010) y luego de Gimnasia y Esgrima La Plata (2010-2011), sumando experiencias formativas en el fútbol argentino.

En 2012, el delantero regresó a su tierra natal para tener minutos en la máxima categoría con Independiente de Campo Grande, pasando a principios de 2013 a las filas de General Díaz. Sin embargo, la permanencia en su país duró poco. A mediados de 2013, Ávalos emigró a Chile para vestir la camiseta de Deportes Concepción en la Primera B. Un año más tarde, en 2014, volvió a la Argentina, un país que marcaría su carrera.

Su primer gran impacto se dio con Crucero del Norte, club con el que logró el histórico ascenso a la Primera División y donde militó hasta 2016. Ese buen rendimiento llamó la atención de un gigante del continente: Peñarol de Uruguay. A pesar de la magnitud del pase en 2016, no gozó de los minutos esperados y rescindió su contrato a inicios de 2017.

Gabriel Ávalos, en el partido disputado ante Uruguay el Defensores del Chaco.
Gabriel Ávalos, en el partido disputado ante Uruguay el Defensores del Chaco.

Tras seis meses de inactividad, su carrera dio un vuelco definitivo al regresar a Argentina. En la temporada 2017-2018 recuperó su nivel goleador en el histórico Nueva Chicago de la segunda división. Este resurgimiento le reabrió las puertas de la Primera División con Godoy Cruz en 2018. Posteriormente, fue cedido a préstamo a Patronato para la temporada 2019-2020, donde se destacó rápidamente marcando un triplete en su debut frente a River Plate.

Su consagración absoluta en la élite llegó a mediados de 2020, cuando firmó con Argentinos Juniors. En el “Bicho” se convirtió en el referente de área, capitán y goleador indiscutido, ganándose además convocatorias oficiales a la Selección de Paraguay. Tras tres años consagratorios en La Paternal, a inicios de 2024 dio el gran salto a otro gigante de América, firmando con el Club Atlético Independiente, donde se consolidó como el máximo referente de ataque titular del Rojo.

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