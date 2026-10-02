Reconocen al Team Paraguay en Mburuvicha Róga tras su histórica participación en los Suramericanos

El Team Paraguay cerró su participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una destacada actuación global, consolidando el crecimiento y la competitividad del deporte nacional en el plano regional al conseguir un total de 37 medallas, de las cuales nueve fueron de oro.

Para celebrar este hito, se llevó a cabo esta mañana un acto de reconocimiento en el salón Tirika de Mburuvicha Róga, encabezado por las máximas autoridades del deporte nacional y del presidente de la República, Santiago Peña, para agasajar a los atletas que dejaron en lo alto al país.

Durante el balance oficial, el Comité Olímpico Paraguayo celebró los resultados, subrayando una cosecha récord de preseas fuera del territorio nacional y un rendimiento superior al de la edición anterior.

El presidente de la entidad, Camilo Pérez, resaltó el crecimiento sostenido de las diferentes disciplinas y enfatizó que el equipo superó las marcas históricas a pesar de contar con una delegación más reducida en comparación con los juegos de Asunción 2022.

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Uno de los aspectos centrales destacados por la institución fue la renovación de los deportistas que integran las federaciones nacionales. “Hay un dato no menor y muy importante, que la edad promedio de los atletas es de 23 años. Eso quiere decir que hay futuro”, destacó Camilo Pérez.

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“Este rendimiento se vio respaldado por el desarrollo de disciplinas no tradicionales que continúan consolidando su presencia internacional, como el vóley playa, el remo y el patinaje”, remarcó

Nuevos desafíos globales

Al instar a los atletas a mantener el nivel competitivo de cara a los siguientes ciclos olímpicos y regionales, el titular del COP reflexionó sobre el impacto internacional del deporte paraguayo: “De verdad, estamos poniendo el lugar de Paraguay en el mundo”.

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Finalmente, tras agradecer el esfuerzo de los entrenadores y el respaldo institucional de las carteras de Estado para sostener el alto rendimiento, el dirigente dejó un mensaje final de motivación para el plantel: “Hoy tenemos todo. Todo tenemos. Solo depende de ustedes y el límite siempre está en nuestras mentes”, concluyó.