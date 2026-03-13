Solberg mantiene el liderato del Rally Safari pero ya ve a Ogier por el retrovisor

Este segundo día, compuesto por ocho tramos especiales programados, quedó en siete después de que se cancelase la Etapa Especial 3, la que abría la jornada. Pese a ello, Solberg, de Toyota GR Yaris, mantuvo bien su distancia con su más inmediato perseguidor de entronces, el líder del Mundial y ganador en Suecia y del Safari del año pasado, el británico Elfyn Evans.

Tirando de veteranía, el gran protagonista fue el nueve veces campeón mundial Ogier, quien aprovechó un pinchazo de Solberg en el octavo tramo y añadió emoción a la clasificación del Rally Safari situándose a sólo un segundo del liderato.

Por su parte, Evans queda tercero a 20 segundos. Fuera de las posiciones de podio, se sitúan muy por detrás el finlandés Sami Pajari (Toyota), cuarto a 1:10, y el belga Thierry Neuville (Hyundai), quinto a 1:46.

La prueba continuará este sábado con otros seis tramos, incluido el Sleeping Warrior, uno de los cronometrados más técnicos y temidos del Rally Safari, en un recorrido de 36 kilómetros sobre el Gran Valle del Rift, marcado por los impredecibles cambios de clima y sus secciones de roca y barro.