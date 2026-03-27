F1: A qué hora es la clasificación del GP de Japón 2026 y cómo verla en vivo desde Paraguay

El circuito de Suzuka vuelve a ser el escenario de uno de los desafíos más técnicos del calendario de la Fórmula 1. Luego de las sesiones de entrenamientos libres del viernes, este sábado 28 de marzo llega el momento de definir la parrilla de salida. En un trazado donde la precisión es fundamental, la clasificación histórica sugiere que quien larga adelante tiene gran parte del éxito asegurado para la carrera del domingo.

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Debido a la diferencia horaria con Japón, los aficionados paraguayos deberán trasnochar para seguir las alternativas de la sesión oficial.

Horarios para Paraguay: GP de Japón 2026

Para seguir la actividad en directo desde territorio paraguayo, estos son los horarios confirmados:

Entrenamientos Libres 3 (FP3): Viernes 27 de marzo a las 23:30.

Clasificación (Qualy): Sábado 28 de marzo a las 03:00.

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¿Cómo ver la F1 en vivo en Paraguay?

La transmisión de la temporada 2026 para nuestro país se mantiene a través de plataformas de streaming y señales de cable premium:

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Disney+ Premium: Es la opción principal que incluye la señal de ESPN.

F1TV Pro: La plataforma oficial de la categoría, que ofrece telemetría en tiempo real y cámaras a bordo.

Formato de la clasificación en Suzuka

La sesión se dividirá en las tres etapas habituales:

Q1 (18 minutos): Participan los 22 pilotos; los 6 más lentos quedan eliminados (puestos 17 al 22).

Q2 (15 minutos): Los 16 restantes buscan su lugar; otros 6 quedan fuera (puestos 11 al 16).

Q3 (12 minutos): Los 10 mejores pelean por la pole position.

El dominio en tierras niponas

Históricamente, Michael Schumacher es el “rey” de los sábados en Suzuka con 8 poles. Entre los pilotos activos, Max Verstappen llega con el antecedente de haber dominado las clasificaciones más recientes en este circuito, sumando 4 en su historial personal.

Otros nombres como Lewis Hamilton (2 poles) también buscarán desafiar el cronómetro en uno de los trazados favoritos de los corredores por sus curvas rápidas y técnicas.