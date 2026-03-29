Antonelli: "Es sensacional haber logrado mi segunda victoria"

"Tuve una mala salida y estaba realmente enojado conmigo mismo por haber perdido tantas posiciones", comentó Antonelli, de 19 años, que mejoró claramente el récord histórico de precocidad del cuádruple campeón del mundo alemán Sebastian Vettel, que encabezó la primera era gloriosa de Red Bull (2010-13) y fue líder del Mundial por primera vez cuando contaba 21 años y cinco meses.

"Sin embargo, cuando rodábamos con aire limpio y con los neumáticos medios, pude mejorar bastante mi ritmo. Tuvimos suerte cuando salió el coche de seguridad, circunstancia que nos dio el liderato y que hizo mi vida mucho más sencilla. Quién sabe qué hubiese pasado sin ese incidente, pero notaba que hoy teníamos la velocidad suficiente para luchar por la victoria incluso sin él", comentó la joven estrella boloñesa, que en Shanghái se había convertido en el 'poleman' de menor edad de toda la historia de la F1, un día antes de convertirse en el segundo más joven ganador de la categoría reina -por detrás del neerlandés Max Verstappen- y en el primer italiano desde que lo hiciese por última vez hace 20 años Giancarlo Fisichella.

"Ésta es la mejor manera de afrontar este breve parón de la temporada", afirmó Antonelli, que, al igual que en China, venció saliendo desde la 'pole'.

"Quiero a disfrutar del momento, pero también aprovecharé el tiempo para trabajar en las áreas en las que puedo mejorar. Como equipo, y a pesar de haber ganado las tres primeras carreras, sabemos que también tenemos que seguir mejorando", opinó la estrella emergente de Mercedes, que lidera con 72 puntos, nueve más que su compañero, el inglés George Russell, que le cedió el primer puesto de la general al acabar cuarto; y con 23 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

"Hoy mantuvimos una auténtica batalla y sabemos que no será fácil mantener este estado de forma. Esperamos aprovechar bien el tiempo antes de Miami (EEUU, donde se volverá a correr, el primer fin de semana de mayo) y, con suerte, estar en una posición fuerte cuando se reanude la temporada", comentó Antonelli tras ganar en Suzuka.