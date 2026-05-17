Di Giannantonio gana una accidentada carrera de MotoGP; González y Quiles, vencedores

En la primera salida de MotoGP pronto destacaron dos protagonistas, los españoles Pedro Acosta y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que se fueron intercambiando en el liderato de la carrera en varias ocasiones, hasta que en la decimotercera vuelta un problema electrónico en la KTM RC 16 de Acosta provocó un grave accidente.

Acosta levantó la mano para avisar de su problema, pero Alex Márquez estaba demasiado cerca y no pudo evitar el impacto con su moto, en el que reventó la rueda trasera de la KTM, mientras Márquez, con muchas piezas de su moto volando por los aires, intentaba controlarla porque iba lanzada hacia el muro de protección.

Alex Márquez no pudo evitar irse por los suelos, muy cerca del muro, su moto volando por los aires en mil pedazos, algunos de los cuales golpearon a Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) e hicieron caer al propio Fabio di Giannantonio, lo que forzó la primera bandera roja de la carrera.

El subcampeón del mundo de MotoGp en 2025 acabó siendo evacuado al Hospital General de San Cugat, mientras en el circuito se procedía a una segunda salida, en la que nada más llegarse a la primera curva se volvió a producir un nuevo percance que obligaba a mostrar bandera roja.

El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) se iba por los suelos y no podían evitarlo los italianos Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) y Luca Marini (Honda RC 213 V), pero el más perjudicado era el primero, al quedarse su pierna izquierda enganchada en la rueda trasera de su moto.

En la tercera salida, Pedro Acosta volvió a ser el más rápido, por delante de Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y de Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), quien poco después se llevó por delante al piloto oficial del fabricante de Noale al entrar colado en una curva.

Acosta se mantuvo líder, perseguido por Mir, 'Pecco' Bagnaia y Fabio di Giannantonio, y con Fermín Aldeguer acercándose a ellos.

Al final Fabio di Giannantonio, con muy buen ritmo en las vueltas finales, logró su primera victoria desde 2023, seguido por Mir y Aldeguer.

Aunque el resultado final podría verse alterado al avisar Dirección de Carrera de que Joan Mir y 'Pecco' Bagnaia estaban siendo investigados por la presión de los neumáticos de sus motos, lo que podía acarrearles una sanción de tiempo que les haría perder sus posiciones.

El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) dominó buena parte de la carrera de Moto2, pero la estrategia de neumáticos del español Manuel González (Kalex) resultó mucho más efectiva a la hora de vencer la prueba y ser aún más líder del campeonato del mundo.

González sumó su segunda victoria de la temporada y el quinto podio de seis posibles en lo que va de curso, lo que le permite duplicar su ventaja en la provisional del Mundial sobre su inmediato perseguidor, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), que acabó tercero.

Aunque González intentó sorprender al autor de la 'pole position', Celestino Vietti, éste recuperó la primera plaza en la segunda curva, seguido por el madrileño e Iván Ortolá (Kalex), con Alonso López (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), Daniel Holgado (Kalex) y el hispano colombiano David Alonso (Kalex) por detrás.

Vietti se mantuvo firme en el liderato con apenas medio segundo de ventaja sobre González, que en la vuelta dieciséis, a cinco del final, fue avisado de haber excedido los límites del trazado, lo que podía suponer una penalización de 'vuelta larga', pero el madrileño no falló y a cinco vueltas del final, decidió atacar al italiano.

Con los neumáticos mucho más 'frescos', Manuel González se pudo pegar al rebufo de la moto de Celestino Vietti -con muchos problemas de deslizamiento de la rueda trasera de su moto-, en lo que se presagiaba iba a ser un final de 'infarto'.

Pero no fue tal pues Vietti se tuvo que pelear con los neumáticos de su moto para evitar la caída, lo que aprovechó González para superarlo y, por detrás, Izan Guevara hizo lo propio con Iván Ortolá.

Así se llegó a la última vuelta, que Manuel González planificó a la perfección al cerrar todos los huecos y mantener las diferencias con Celestino Vietti, que se tuvo que conformar con el segundo puesto, por delante de Izan Guevara, que les acompañó en el podio.

A pesar de verse con un buen ritmo en las vueltas iniciales de carrera, el líder de Moto3, el español Máximo Quiles (KTM) supo recuperarse de la situación y poco a poco verse en la pelea con el grupo de cabeza para luchar por la victoria, que además representó la número 800 del motociclismo español.

Máximo Quiles logró su cuarta victoria de 2026, la tercera consecutiva y la número 800 del motociclismo español, aunque en las primeras vueltas dio la impresión de que no tenía el ritmo ni fuerzas para pelear por la victoria.

A pesar de tener cuatro de cinco avisos por exceder los límites del trazado, lo que le podría haber supuesto una penalización de 'vuelta larga', el líder del Mundial supo reponerse para luchar por la victoria en la última curva de la carrera frente a sus compatriotas Álvaro Carpe (KTM) y David Muñoz (KTM), que por ese orden le acompañaron en el podio.