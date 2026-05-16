Álex Márquez gana la 'sprint' por 41 milésimas; Vietti y Perrone, primera 'pole' del curso

El piloto de Cervera supo gestionar el liderato durante la última vuelta, en la que su compatriota de KTM, que partía desde la 'pole', la segunda de su carrera en MotoGP, se situó a tan solo una décima, llevando la lucha por la victoria hasta la recta de meta.

Por detrás de los dos españoles, el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) completó el podio, con Jorge Martín (Aprilia RS-GP) fuera por una caída y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) noveno.

La Aprilia mejor clasificada fue la del español Raúl Fernández, que concluyó en cuarta posición en una 'sprint' en la que el balear Joan Mir (Honda RC 213 V) y el sudafricano Brad Binder (KTM RC 16) se fueron al suelo y el español Maverick Viñales, de vuelta tras varios grandes premios fuera por una lesión en el hombro, tuvo que abandonar.

No estuvo presente este fin de semana el vigente campeón de MotoGP, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), convaleciente tras pasar por quirófano la semana pasada.

La carrera, programada a 12 vueltas, tuvo emoción desde el principio. Álex Márquez se colocó segundo en la salida. Tras el tercer paso por meta, el catalán se enganchó a la rueda de Pedro Acosta y, al poco, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), hasta ese momento líder provisional del campeonato, se iba al suelo por cuarta vez en el fin de semana.

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El español decía adiós a sus posibilidades de puntuar el sábado, confirmando las dificultades de Aprilia a lo largo de todo el fin de semana. Poco después, el pequeño de los Márquez sobrepasó a Acosta para colocarse líder, al tiempo que recibía la advertencia por sobrepasar los límites de pista. Del mismo modo, Raúl Fernández adelantaba a Zarco para engancharse al grupo de cabeza.

Desde ahí y hasta el final, Álex Márquez consiguió conservar el liderato a pesar de el gran final de carrera de Pedro Acosta, que le disputó la victoria hasta los últimos metros.

En Moto2, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) confirmó su dominio del fin de semana al lograr su primera 'pole' de la temporada y batir el récord del circuito durante la sesión de clasificación de la categoría de Moto 2.

Vietti fijó un tiempo de 1:41:076, más de dos décimas que el récord fijado en la sesión matinal (1:41:288) por el español y líder del mundial, Manuel 'Manugas' González (Kalex), que le valdrá para salir primero, por delante del neerlandés Collin Veijer (Kalex) y del español Manu González, que fue tercero.

Respecto a la sesión de clasificación disputada en la categoría de Moto3, el argentino Valentín Perrone (KTM) cosechó, en la última vuelta, su primera 'pole position' de la presente temporada.

Con un tiempo de 1:46:679, Perrone, cuarto clasificado del Campeonato del Mundo, se convirtió en el sexto 'poleman' distinto esta temporada en la categoría y le arrebató la primera plaza de la parrilla al sevillano David Muñoz, que provenía de la Q1 y acabó a tan solo cinco milésimas, con el joven Brian Uriarte tercero.