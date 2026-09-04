Russell dominó el segundo libre de Monza

En la mejor de sus 29 vueltas, Russell cubrió los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 22 segundos y 559 milésimas, 120 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con una ventaja de 141 sobre su compañero en Mercedes, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial; que penalizará por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia y el domingo saldrá desde el fondo de la parrilla.

El inglés Lando Norris (McLaren), que defiende título y viene de ganar las últimas dos carreras, en Hungría y en Países Bajos, firmó el cuarto tiempo, a 384 milésimas, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando; con el que firmó el quinto crono su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari).

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), asimismo con gomas blandas, se inscribieron decimoséptimo -a 1,341 segundos- y decimonoveno -a dos segundos y medio-. en la tabla de tiempos del segundo ensayo de un Gran Premio que se disputa con alerta de calor extremo en el templo de la velocidad. Sainz giró 29 veces, once más que el doble campeón mundial asturiano, que festejó dos de sus 32 victorias en la F1 en esta pista (en 2007 y en 2010)

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que dio 26 vueltas en la sesión vespertina, marcó el undécimo crono de la misma, a un segundo y seis centésimas de Russell, del que se quedó a dos segundos y 523 milésimas, asimismo con gomas blandas, con el vigésimo tiempo, en el más veloz de sus 26 giros, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

Los ensayos se completarán este sábado, horas antes de la sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo, prevista a a 53 vueltas, para completar un recorrido de 306,7 kilómetros.